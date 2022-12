Otkako je Plenkovićev prijedlog o obuci ukrajinskih vojnika doživio poraz u Saboru, HDZ-ovci se natječu u što izravnijem vrijeđanju oporbe, ministar obrane je otišao čak toliko daleko da je istaknuo kako "duboko vjeruje" da su neki zastupnici pod "utjecajem iz inozemstva", da su "glasali pod pritiskom Predsjednika", i da je Moskva gradila čak i političke stranke i dovodila ih Sabor".

Nakon što Zoran Milanović ovih dana ponovo našao na naslovnicama ruskih medija koji tvrde da je rekao kako "Ukrajina nije saveznik Hrvatske", HDZ se usredotočio na napade predsjednika, a najživopisniji je onaj na službenoj stranici HDZ-a.

Njihov status prenosimo u cijelosti.

"Baćuška Milanović opet glavna zvijezda ruskih režimskih medija! Slave ga jer je Sabor odbio pomoći Ukrajini, s vidnim zadovoljstvom prenose njegove teze da "Ukrajina nije saveznik Hrvatske", da je „cinično dobila status kandidata za EU“ itd. Sasvim je razumljivo to što kremljanski trbuhozborci veličaju Milanovića s obzirom da on u svojim protuzapadnim i protudemokratskim ispadima samo plagira Putina. Činio je to i prije, vrteći teze o „korumpiranim ukrajinskim nacistima“, narativ koji je Kremlju služio kao psihološka priprema za agresiju na. Evo, citirajmo još jedan Milanovićev (jučerašnji) antieuropski biser: „Što je Europska unija danas? Bijeda, nula!“. Štetočina s Pantovčaka toliko se potrudio da ga hvali i bjeloruska nacionalna informativna agencija BELTA. Rokaj, barba Putin!