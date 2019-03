I HDZ-OVCIMA SPORAN MERCEDES, ŽELE DA ŽALAC ODE: ‘Visoko je poletjela… bahata je. Zašto odmah nije rekla čiji je automobil’

‘Nama lokalnim čelnicima, županima i gradonačelnicima, autokuće redovno nude besplatne sponzorske automobile za naše supruge s mogućnošću da ih za godinu dana otkupimo u pola cijene…’, pričaju HDZ-ovci navodeći kako im se ono što čini njihova kolegica Žalac baš i ne sviđa

U vrhu HDZ-a u srijedu su komentirali da je ponašanje ministrice Gabrijele Žalac u najmanju ruku neozbiljno te su se čudili zašto Jutarnjem listu nije odmah prvi dan odgovorila da je automobil u vlasništvu ili najmu njezinih roditelja, nego je odgovor glasio da Mercedes nije u vlasništvu obitelji Žalac.

“Visoko je poletjela i pogubila se. Bahata je u odnosu s kolegama”, komentirao je jedan član Predsjedništva, a Večernji list piše kako su u toj stranci bez sumnje spominjali da se u slučaju Žalac radi o sponzorskom automobilu.

Sponzorski automobili

“Ministrica Gabrijela Žalac trebala bi otići iz Vlade. Ovo sve skupa ne izgleda dobro, najprije prometna nesreća, pa vožnja s nevažećom vozačkom dozvolom, a sada i luksuzni Mercedes. Dojam je jako, jako loš”, kaže, pak, jedan dugogodišnji HDZ-ovac za Jutarnji dodajući kako ipak ne vjeruje da će otići jer Plenković jako drži do nje.

“Nama lokalnim čelnicima, županima i gradonačelnicima, autokuće redovno nude besplatne sponzorske automobile za naše supruge s mogućnošću da ih za godinu dana otkupimo u pola cijene. I to one autokuće od kojih županije ili gradovi kupuju službene automobile, poznata je to priča. Ja sponzorski automobil nisam uzeo, ali ima toga. Sve mi se čini da je slična situacija i kod Žalac”, komentirao je tako jedan HDZ-ov lokalni čelnik.

Sporni Mercedes E-klase u srijedu više nije bio parkiran u dvorištu ministrice, a pitanja vezana uz njega nisu u potpunosti odgovorena.

Neodgovorena pitanja

Dodajmo tako da je zanimljivo kako je ministrica rekla da je automobil u njezinu dvorištu jer kod roditelja nema mjesta. Pozvala se na brata koji je, kako je rekla, ondje parkirao svoj automobil. Zanimljivo je to budući da njezin brat Ivan Ivanković radi u Gradskoj upravi Zagreba i u Zagrebu i živi pa nije jasno zašto je automobil odvezao k roditeljima.

Jednako tako ministrica nije pojasnila ni zašto njezin suprug, ako automobil kupuju roditelji, danima vozi Mercedes, kako su za Jutarnji list utvrdili ministričini susjedi u Vinkovcima.

Inače, u međuvremenu je otkriveno da mjesečni najam takvog automobila stoji 903 eura, a ugovor o najmu Josip Stojanović Jolly, u čijem je vlasništvu, novinarima nije pokazao.