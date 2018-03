Osim što im je Istanbulska konvencija neprihvatljiva kao takva, još im je neprihvatljivije da HDZ poduzima korake kojima bi se ona, kako tako, ratificirala u Hrvatskoj.

Istanbulska konvencija u naredna će se dva tjedna naći na dnevnom redu Vlade. Procedura upućivanja je pri kraju te se Vlada nada da će, kako sami kažu, u jednoj racionalnoj raspravi pronaći najbolja rješenja i mehanizme koji postoje u Konvenciji te podignuti razinu zaštite prava žena i zaštite od nasilja u obitelji.

Iako je mnoge zabrinulo što će, kako se sada čini, Vlada htjeti progurati Istanbulsku konvenciju po uzoru poljski model koji je Varšavu posvađao s nizom zemalja Europe, HDZ-ovi birači i dalje problematiziraju samu Konvenciju.

HDZ im digao tlak

Tako su im na HDZ-ovoj Facebook stranici, ispod objave o skorašnjoj raspravi, napisali što točno misle o potezu. Malo je reći da su ih razbijesnili.

‘Možda je i tako najbolje, neka maske padnu do kraja. Ionako imamo sivi SDP na vlasti koji se održava davanjem privilegija manjinskim Srbima i stranci oligarhijskim foteljaša (stranka ima više direktora nego članova), a sve na uštrb tihe domoljubne većine koja nosi društvo i Državu. Ako predlože Istanbulsku konvenciju svaki domoljubni Hrvat demokršćanin više ne može glasovati za HDZ jer se to direktno kosi sa svjetonazorom. A on se ipak kod normalnih ljudi ne može mijenjati kao čarape nego je jednom za svagda’, napisao im je Krunoslav.

Ante im također ima štošta za zamjeriti. ‘Imam dojam da je Plenki tu da provede te glavne “mjere” koje ni SDP nije htio provesti, pa onda “ćao bela”, a onda povratka više nema…’, napisao je.

Neki su jasno odlučili da, ako dođe do ratifikacije Istanbulske konvencije, svoj glas HDZ-u više neće dati, a neki bi radije nove izbore nego potpis za Istanbulsku.

Drugi su pak Plenkovića prozvali ‘jugoudbaškim sinom’, ‘rekli mu da je robot, a ne čovjek’, te mu poželjeli da ‘dobije dijete s Junckerom’.

Treći su pak ove prethodne prozvali što su uopće dali glasove HDZ-u da dođe na vlast.

Plenković: Bit će prihvaćena u Saboru

Premijer Andrej Plenković i danas je izjavio da shvaća osjetljivost pojedinih dijelova društva prema tzv. Istanbulskoj konvenciji koja je za njega “prije svega konvencija koja treba unaprijediti nacionalne mehanizme za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, smatra da će ona u Saboru biti prihvaćena, a u pogledu kritika predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović ocijenio da je riječ o njezinim pripremama za kampanju.

“Za mene je ta konvencija prije svega konvencija koja treba unaprijediti nacionalne mehanizme za zaštitu od nasilja nad ženama i zaštitu od nasilja u obitelji. I isključivo s tog aspekta krećemo u proces završnih priprema da konvencija dođe na Vladu i potom ide u Sabor gdje ja mislim da će biti prihvaćena, da ćemo sve dvojbe koje postoje razjasniti”, rekao je Plenković.

Kakve će to ‘ograde’ biti?

S obzirom na najavu ministrice Nade Murganić da će na Konvenciju postojati “ograde”, novinari su ga pitali o kakvim je ogradama riječ, a Plenković odgovara: “Postoje određeni aspekti koji zahtijevaju bolje obrazloženje u samom obrazloženju zakonskog akta, a to ćete vidjeti kad dođe na Vladu”.

Premijer naglašava da je on taj koji određuje ritam pojedinih inicijativa, pa tako i upućivanja Konvencije u Sabor na ratifikaciju. “Dakle, ovo nema veze ni s koalicijskim partnerima, ni s incijativama oporbe, niti s prosvjedima nevladinih udruga, interpelacijama i bilo čime ostalim. Ovisi, vrlo jednostavno, o realnoj procjeni odluke”, rekao je te podsjetio da je još u studenome 2016., na Međunarodni dan zaštite od nasilja nad ženama, izjavio da će Vlada ratificirati Istanbulsku konvenciju.