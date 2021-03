HDZ-OVCI HVALE MORAL ŠEFA DUBROVAČKOG SDP-A: Ne mogu se načuditi da je dao ostavku nakon što je prijetio smrću susjedu

SDP-ov Jadran Barač prijetio je susjedu, proveo noć u pritvoru, a potom i ponudio ostavku i povukao se iz utrke za čelno mjesto grada. Sad mu preostaje čekanje pravosudnog epiloga: ‘To je sada stvar suda i pravosuđa, ja ću podnijeti sve posljedice kako sud odredi i to je to’

Predizborna utrka sve je samo ne dosadna. Dubrovnik ima kandidata za gradonačelnika manje. SDP-ov Jadran Barač prijetio je susjedu, proveo noć u pritvoru, a potom i ponudio ostavku i povukao se iz utrke za čelno mjesto grada, javlja RTL.

RTL je provjerio što nakon noći u pritvoru kaže i kako na sve gledaju njegovi politički suparnici. Iza SDP-ova Jadrana Barača noć je provedena u pritvoru i kraj utrke za gradonačelnika. Obiteljske razmirice, loši međususjedski odnosi zbog svađe oko klima uređaja došli su do usijanja i Barač je zaprijetio susjedu.

“Došlo je do verbalnog konflikta u kojem sam ja prvo zaprimio jednu prijetnju uništavanja moje imovine odnosno mog doma, a onda i ugrožavanja tako reći moje obitelji ja sam tada reagirao isto verbalnom reakcijom koja je bila kvalificirana kao eto prijetnjom za ugrožavanje života”, objasnio je bivši kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Jadran Barač.

PREDSJEDNIK DUBROVAČKOG SDP-A PREDAO SE POLICIJI: Navodno je rođaku zaprijetio da će mu iščupati glavu?

Moralan potez

Policiji se sam predao i priznao da je reagirao na krajnje neprimjeren način. Kandidaturu je povukao i podnio je ostavku na mjesto šefa dubrovačkog SDP-a. Predsjednik stranke Peđa Grbin, kaže, žali zbog Baraćeva postupka, ali i pozdravlja to što je preuzeo odgovornost.

“Javne osobe svojim ponašanjem moraju biti primjer drugima, a odstupanje od takvog ponašanja je neprihvatljivo. Nadam se da će nadležna tijela detaljno ispitati sve okolnosti ovog slučaja, a pogotovo u dijelu koji se odnosi i na prijetnje koje je primio kolega Barač”, poručio je o slučaju Peđa Grbin.

Politički suparnici prijetnje osuđuju, ali smatraju da je ponuđenom ostavkom postupio ispravno i odgovorno. “Pokazao visoku razinu moralnosti, potegao je potez koji mnogi nisu očekivali, dao je ostavku”, smatra HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. “Radi se i o moralnom i o odgovornom činu”, rekao je Đuro Capor, kandidat stranke Srđ je grad za gradonačelnika Dubrovnika.

ŠEF DUBROVAČKOG SDP-A IZAŠAO IZ PRITVORA: ‘Podnosim neopozivu ostavku i povlačim se iz utrke za gradonačelnika’

Čekanje pravosudnog epiloga

“Tu odluku poštujem, Jadrana osobno smatram iskrenim i poštenim čovjekom”, kazao je Maro Kristić, MOST-ov kandidat za gradonačelnika Dubrovnika. Dubrovčani smatraju da je povlačenje jedino ispravno. “Ako je napravio to što je napravio mislim da se treba povuć i da bi zakon trebao prema svima biti isti”, rekao je Nikola Nikić.

“U Europi se tako radi, a kod nas su dvostruka mjerila tko ima obraza povuče se, tko nema ostane i to vam je tako”, smatra Anuška Bolfek. Baraču sad preostaje čekanje pravosudnog epiloga. “To je sada stvar suda i pravosuđa, ja ću podnijeti sve posljedice kako sud odredi i to je to”, kazao je Barač. Ako bude kriv za kazneno djelo prijetnje smrću, može dobiti i do tri godine zatvora.