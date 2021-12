Nikola Grmoja i Most su "politički profiteri na ugrozi zdravlja i života ljudi", izjavio je u subotu u Varaždinu saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan komentirajući početak prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu kojom Most traži ukidanje covid potvrda i Stožera civilne zaštite.

Cilj ove inicijative je onemogućiti Stožer i državu da se dalje bore protiv pandemije, ocijenio je Habijan na konferenciji za novinare u vezi s početkom prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu kojom Most između ostalog traži da o epidemiološkim mjerama odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom.

Naglasivši kako je cilj ove inicijative onemogućiti Stožer i državu da se dalje bore protiv pandemije, Habijan je upozorio da bi odlučivanje dvotrećinskom većinom u Saboru usporilo brzo i učinkovito djelovanje.

'Politička igra i niski populizam'

Riječ o ničem drugom nego o "političkoj igri, niskom populizmu i skupljanju jeftinih političkih poena čime je Most", kako je rekao Habijan, pokazao da su "politički profiteri na ugrozi ljudskog zdravlja".

Prisjetio se i njihovih poruka s nedavnog prosvjeda protiv covid potvrda u Zagrebu i poručio kako su se prosvjednici smijali u lice svima koji su se u tom trenutku borili protiv koronavirusa.

"Tog dana kada su se oni smijali na glavnom zagrebačkom trgu, 63 naših sugrađana je preminulo. Oni su iznosili neke svoje prijedloge i jedan koji smo čuli je ivermektin, lijek za životinje protiv parazita. Je li to demokracija i ono što Most nudi kao alternativu?", pita se Habijan siguran da to hrvatski narod koji svakodnevno daje podršku Vladi i HDZ-u to ne želi.

'Gigant u klevetama i lažima'

Komentirajući navode Nikole Grmoje o porukama iz središnjice HDZ-a i prijetnjama otkazima onima koji će potpisati inicijativu, Habijan je rekao kako je Grmoja dio "najdemagoškije, najnevjerodostojnije i najlicemjernije skupine na društveno-političkoj sceni" nazvavši ga "gigantom u klevetama i lažima".

"Zaista je sramotno da jedna takva osoba u Hrvatskom saboru i predstavlja hrvatski narod. Sramota za njega i sramota za tu nakupinu demagoga i licemjera", zaključio je saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan.