HDZ-ovac UHVAĆEN SA SKUPOCJENIM SATOM: Luksuzni Panerai Luminor GMT košta 48.000 kuna

HDZ-ov saborski zastupnik Marijan Kustić uhvaćen je sa skupocjenim satom na ruci, snimile su ga kamere televizije N1. To ne bi bio nikakav problem da je sat prijavljen u njegovoj imovinskoj kartici, no to nije slučaj.

Reporter Hrvoje Krešić javio je kako Kustić nosi sat Panerai Luminor GMT, čija je cijena 7.500 dolara, odnosno oko 48.000 kuna, što se vidi i na službenim stranicama proizvođača.

Podsjetimo, prema zakonu su dužnosnici obavezni u imovinskoj kartici prijaviti svaku pokretninu vrijedniju od 30.000 kuna. Kustić to nije učinio dok ga na to nije podsjetio novinar.

Snimke koje ima N1 pokazuju kako je HDZ-ovac spomenuti sad nosio 26. veljače 2019., ali i godinu dana ranije.