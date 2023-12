HDZ-ov saborski zastupnik Goran Ivanović izjavio je u srijedu u Hrvatskom saboru da je Most "upleten do grla" u aferu zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva Davor Filipović i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević i da se ta stranka "razotkrila do kraja".

"Most je u ovu aferu upleten do grla i razotkrio se do kraja. Most nije nikakva moralna vertikala hrvatskog društva kako se vole predstavljati niti su ikakvi borci protiv korupcije", ocijenio je Ivanović tijekom slobodnih govora. Smatra i da ta stranka "ne preže ni od čega" kako bi pokušala destabilizirati Vladu i institucije države.

Istaknuo je i da osoba koja je na temelju medijskih izvješća osumnjičena za zlouporabu proračunskih sredstava, Lovrinčević, nema nikakve veze s HDZ-om i Vladom. "Ali, gle čuda, ima veze sa Mostom i to ortačke i poslovne", dodao je. Kaže i da je Lovrinčević "politički strateg" te stranke i njihov medijski probitak je plaćao proračunski novcem.

Ivanović je optužio Most i da su za to cijelo vrijeme znali, te naveo da je Grizli komunikacije bila PR agencija koja je bila plaćena da brine o imidžu Mosta. Smatra i da Most plasira jednostranu istinu koja odgovara korumpiranom Lovrinčeviću koji vodi svoje privatne ratove te to radi svjesno.

Pozvao je zastupnike da "uštimaju svoje nišanske sprave" te izaberu pravu metu - Most.

To je izazvalo i više replika između zastupnika HDZ-a i SDP-ovih Sabine Glasovac i Arsena Bauka zbog kojih su od potpredsjednika Sabora Furia Radina dobivali brojne opomene.

SDP-ova Sabina Glasovac smatra da je HDZ omogućio Lovrinčeviću da javni novac "trpa u privatne džepove" te da kontrolira tvrtke s koja se hvalio. "Tko je to omogućio Horvatu, Žalac, Aladaroviću - Andrej Plenković i HDZ. O čemu vi pričate? To su vaši kadrovi koji uzimaju javni novac i odnose ga u privatne džepove", poručila je izazvavši reakcije HDZ-ovaca.

Bauk (SDP): Zašto HDZ brani Lovrinčevića?

Ivanović je istaknuo da je tu ključno pitanje kome je Lovrinčević "trpao novce u džepove", s kim ih je dijelio i za koga je radio te stoga na to traže odgovor, a Majda Burić poručila je da u toj aferi nema članova HDZ-a nego Mosta. "Vi ni riječju se niste dotakli toga", rekla je. Upitala se i hoće li Mostov Nikola Grmoja, koji je predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća, i jedan od ključnih aktera afere sazvati sjednicu o samom sebi.

Napominjući da je Lovrinčević sa novinarom podijelio 26.000 eura što je skoro godišnja zastupnička plaća, Bauk se upitao zašto ga HDZ brani. "To je neka vrsta Stockholmskog sindroma", rekao je.

Osvrćući se na aktualnu aferu Katarina Peović (Radnička fronta) rekla je da se njome pokazalo kako je cijela desnica - Most, HDZ i Domovinski pokret, sektor koji se bori za samo različite frakcije kapitala.

"Desnica je samo tu da bi podržavala frakcije kapitala, a paradoksalno je da je posljedica toga da afere HDZ-a štete oporbi", rekla je. Najavila je da će Radnička fronta tražiti da se ispita imovina svih "imućnih domoljuba" te uvede porez za jedan posto najbogatijih.