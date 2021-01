HDZ-OVAC SNIMLJEN KAKO POKUŠAVA KUPITI VIJEĆNIKA: Za vlast u Zagorju, nudio mu je fotelje u brojnim javnim institucijama

Šef Zagorskog HDZ-a tvrdi da je sve to notorna laž, no nezavisni vijećnik ga je snimao…

U Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj je na vlasti SDP, HDZ je osmislio kako bi nakon sljedećih lokalnih izbora mogao preuzeti županiju uz pomoć neovisnog vijećnika iz Oroslavlja, Viktora Šimunića.

Ideja lokalnog HDZ-a, kojem je na čelu član predsjedništva Žarko Tušek, po svemu sudeći bila je da HDZ ilegalno, u sjeni, pomaže Šimunićevu kampanju, a potom bi nakon formiranja županijske skupštine Šimunićevi vijećnici stali na stranu HDZ-a. Kao dodatni poticaj, Šimunić tvrdi kako su mu Tušek i HDZ-ov gradonačelnik Oroslavlja Emil Gredičak nudili i pročelnička mjesta, mjesto ravnatelja Parka prirode Medvednica…

Tušek tvrdi da su sve to notorne laži.

‘Razgovarali smo o suradnji’

“Apsolutno nismo ništa nudili, razgovarali smo normalno o suradnji. Nije bilo riječi o funkcijama, pozicijama, ništa, ništa, ništa. Kažem vam to kao čovjek koji ima svoje ljudske vrijednosti i moral”, rekao je za 24sata Žarko Tušek.

Ipak, razgovor koji je nezavisni zastupnik Šimunić i snimio jasno pokazuje kako HDZ pokušava ‘kupiti’ njegove glasove.

24sata je objavio čitav transkript, u kojem je Tušek decidirano nudi Šimuniću čitavu logističku pomoć, uključujući i plaćanje plakata.

‘Nećeš valjda sam trošiti novac na plakate’

“Mogu ti pomagati, dati ti pametne informacije iz ministarstva, od ljudi, od struke znanosti s kojima ja surađujem da vidiš malo kaj ti ljudi misle, da imaš osjećaja oko toga kaj smo propustili. I mogu ti pomoći logistički – da me neš krivo shvatil, ali ako trebaš 25 hiljada plakata onda ti bumo plakate riješili, neš valjda sam trošil te peneze, de buš ti zel donacije?“, govori Tušek. Nakon što Šimuniću ističe kako to ne znači da bu mu pisal program ili određivao što da govori, jer bi eto, to bilo nekorektno, govori mu kako se moraju sjesti i dogovoriti. Pita ga i gdje radi, i koji su mu planovi.

“HT-u si , sad ja ne znam koji je tvoj profesionalni daljnji… dal’ tebe zanima neka javna dužnost? Ak’ te zanima i o tome možemo razgovarati, to sad ti moraš meni reći”, govori otvoreno Tušek, kasnije dodajući kako može biti i potpredsjednik ili predsjednik Skupštine, s obzirom na rezultate svoje liste. A potom nudi i funkcije koje ne bi trebale biti političke.

‘Ja ti govorim što ima u Županiji’

“Ali ja neću sad da ispadne da smo došli trgovat s tobom oko funkcija znači al to je hoćeš ti biti ravnatelj hm parka priroda bogte hm Medvednica, hoćeš biti ravnatelj institucija za zaštitu ekologije Zagorja, ono kaj je, hm, Radoboju… Mislim ja sad karikiram stvari, hoćeš biti pročelnik, mislim ja ti govorim kaj ima u županiji…”, govori Tušek.

Šimunić, koji o svemu otvoreno progovorio za javnost, jasno je poručio. “Da sam pristao na njihovu igru, da sam se odlučio biti uhljebljen, ne bih mogao spavati. Pljunuo bih na sve što sam radio i na sve vrijednosti za koje se zalažem”, smatra.