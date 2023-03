USKOK-ovi i policijski istražitelji u srijedu od ranog jutra provode uhićenja više osoba i dokazne radnje vezane za vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića uz kojeg je, zbog prikrivanja prometne nesreće, odnosno povrede službene dužnosti, uhićeno i više policajaca te još osoba.

Iz USKOK-a su priopćili kako su uhićenja i dokazne radnje rezultat kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om na području Vukovarske županije, u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. U ovom trenutku, ističu, mogu potvrditi da su među uhićenim osobama i župan jedne županije te više policijskih službenika. Nakon ispitivanja osumnjičenika, kažu, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Župan Dekanić uhićen je s troje policajaca i još dvije osumnjičene osobe, navodno zbog nezakonitosti povezanih s prošlogodišnjom prometnom nesrećom kod Cerne.

Sokol: 'Ovo dokazuje da nema nedodirljivih'

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol za N1 je komentirao uhićenje Dekanića.

"Nemam što tu puno komentirati. Tijela kaznenog progona trebaju odraditi svoj posao. Očito imaju informacije da je došlo do počinjenja kaznenog djela, ali to se sve treba utvrditi u postupku. Ukoliko se pokaže da je dao lažni iskaz, onda to znači kaznenu presudu i one sankcije koje su definirane kaznenim zakonom. Mislim da se tu nema što posebno komentirati. Ono što je bitno je da ovo opet pokazuje da su tijela kaznenog progona u Hrvatskoj neovisna, da nema političkog utjecaja na njih i da nema nedodirljivih."

Na pitanje o tome koliku ovo političku štetu nosi HDZ-u, kaže: "Naravno da nije ugodno kad se taka nekakva situacija dogodi, ali nažalost nije to niti prvi put. Ono što je najvažnije je da je odgovornost individualna, tako da ne očekujem neku političku štetu."

Komentirao je i činjenicu da brojni pojedinci koji su optuženi za kaznena djela imaju HDZ-ovu stranačku iskaznicu: "Treba prvo pričekati pravosudnu presudu. Mnogi su bili optuženi pa su na kraju oslobođeni. Meni osobno nije drago vidjeti takve situacije, niti su dobre za stranku, ali to pokazuje da se HDZ ne miješa u slučajeve. HDZ dopušta da, odnosno, HDZ je napravio takav okvir, gdje pravosudna tijela mogu biti neovisna. Naravno da će biti situacija, kada je stranka tako dugo na vlasti, dakle više od 20 godina od samostalnosti Hrvatske, kad ste na vlasti u 15 od 20 županija, veća je mogućnost da se osobe na dužnosničkim pozicijama nađu u situaciji da mogu počiniti kaznena djela. Naravno svako djelo treba osuditi, ali odgovornost treba individualizirati."