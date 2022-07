Istaknuti karlovački HDZ-ovac i trenutni savjetnik ravnatelja Županijske uprave za ceste Stjepan Turković (64) ovog je tjedna je sa sinom Mijom (31) uhvaćen u krađi željezne armature s gradilišta obilaznice Turnja, pa je postupala i policija, prvi je objavio Kaportal.

U sumrak su stigli na gradilište obilaznice u crnom Alfa Romeu za kojeg je bila zakačena prikolica u koju su natrpali armaturu. Šipke s obilaznice ipak će biti ugrađene u nadvožnjak Jelaši, jer ih je policija uhvatila na djelu. Potom su svoje obavili mediji, pa se Turković, unatoč svim zbivanjima na državnoj razini, ipak našao među najzanimljivijim temama dana.

Ispisnica i prijetnja

HDZ je odmah reagirao, pokrenuvši postupak isključenja iz stranke, no Turković je bio brži. Sam je poslao ispisnicu, a usput je i zaprijetio novinarima.

"Ako u roku od pola sata ne maknete tekst, vidjet ćemo se na sudu, jer ja nisam javna osoba i nemate pravo objavljivati moje fotografije", poručio je glavnom uredniku Kaportala.

Dakle, savjetnik ravnatelja Županijske uprave za ceste i dojučerašnji član HDZ-a je u proteklih 30 godina promijenio niz javnih funkcija, pa je, logično, javna osoba. Bio je član nadzornih odbora brojnih lokalnih tvrtki i institucija, u više mandata je bio direktor karlovačke gradske tvrtke Zelenilo, bio je aktivan u gradskom i županijskom HDZ-u, redoviti donator stranke, direktor NK Karlovca.

'Mali prekršaj'

Turković je kazao da je to "mali prekršaj jer je vrijednost manja od tisuću kuna". No, to će ionako procijeniti institucije.

Koliki je njegov utjecaj govori i to da je prije četiri godine s tadašnjim županom Damirom Jelićem posjetio Turanj i objašnjavao svojim susjedima koliko je važno pokrenuti projekt gradnje obilaznice. Ništa se nije događalo sve do nedavne tragedije na Vukelićevu mostu, onom koji ne vodi nigdje, pa su građani sami, prosvjednim šetnjama, uspjeli ishoditi početak gradnje obilaznice, koju je Turković, kao savjetnik ravnatelja, ali i bivši ravnatelj Županijske uprave za ceste, pokušao potkradati, piše KAportal.