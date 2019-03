HDZ-ovac KOJEG JE KĆI OPTUŽILA ZA BRUTALNO NASILJE NAJAVIO POVLAČENJE: ‘Priča nije istinita’

‘Priča koja se pojavila u javnosti o navodnim događajima iz mog privatnog života, nije istinita i to ću dokazati pravnim putem. Iskreno podržavam svaku borbu protiv obiteljskog nasilja’, izjavio je Krizmanić

HDZ-ov potpredsjednik Gradskog vijeća Požege Igor Krizmanić, kojeg je njegova kći Petra Š. teško optužila za obiteljsko nasilje na Facebooku, objavio je zamrzivanje članstva u stranci, javlja N1.

“Priča koja se pojavila u javnosti o navodnim događajima iz mog privatnog života, nije istinita i to ću dokazati pravnim putem. Iskreno podržavam svaku borbu protiv obiteljskog nasilja. Ne želim da moji privatni problemi štete ugledu Hrvatske demokratske zajednice, stranke koju volim i za koju sam se borio u svom dosadašnjem radu te do okončanja pravnog postupka zamrzavam svoje članstvo u stranci i povlačim se sa svih stranačkih dužnosti, pa tako i potpredsjednika gradskog vijeća Grada Požege”, priopćio je Igor Krizmanić nakon objave Facebook statusa njegove kćeri u kojem ga optužuje za obiteljsko nasilje.

MUČNA ISPOVIJEST KĆERI LOKALNOG MOĆNIKA: ‘Sjećam se da sam htjela sladoled, pa sam umjesto 5 kuna dobila glavom o vrata’

Stav stranačkog šefa

Međutim, već je jutros dr. Željko Glavić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, koji je ujedno i predsjednik Gradskog vijeća Požege izjavio za Telegram kako će Krizmanić biti ekspresno izbačen iz stranke.

“Tražit ću od njega da se sam makne i podnese ostavku”, rekao je dr. Željko Glavić.

‘Danas kad prođe pored mene okrene glavu’

Podsjećamo, na Facebook stranici inicijative #spasime objavljuju se potresna svjedočanstva osoba koje su bile žrtve zlostavljanja u obitelji, a jedno takvo mučno svjedočanstvo objavila je kći Igora Krizmanića optuživši ga za obiteljsko nasilje.

“Voljela bih s vama podijeliti jednu priču. Nekad davno, s nama je živio čovjek. Zvali smo ga tata. Tko je bio taj tata? Čovjek pun mržnje, ogorčen na sve, nekad bi bio dobar, ali većinom nije bio. Davno je on prestao biti tata. Postao je otac. Sjećam se prvog šamara, ne sjećam se zbog čega, ali je bio toliko lijep, da zvoni u ušima. Sjećam se i njegove zaručnice. Nije mi bilo jasno, kako ona može biti zaručnica, pa otac i mama su u braku i vole se. Sjećam se i dana, još iz osnovne škole, kada sam htjela otići na sladoled, pa umjesto 5 kuna sam dobila glavom o vrata, ali to je u redu, tako očevi vole svoju djecu, zar ne? Sjećam se da više ne mogu podnijeti juhu, jer smo sjedili za stolom dok je nismo pojeli, makar pao i mrak. Sjećam se vike i galame, sjećam se kako je mami gurao papir u usta, sjećam se divljačkog pogleda dok su mu ruke bile oko njezinog vrata. Sjećam se i svoje krvi, ostavio je na kuhači. Sjećam se i rastave. Sjećam se suza, samoozljeđivanja i upornog pitanja: ZAŠTO MENE TATA NE VOLI. Sjećam se kada si rekao: Ja sad imam drugu ženu (maminu nekad najbolju prijateljicu). Sjećam se kako je provodio više vremena s njezinom djecom, nego sa mnom i bratom. Sjećam se riječi: tata, ja ili ona? Ona, kćeri. Što ti je?”, stajalo je u potresnoj ispovijesti.

“U pravu si, dobro si izabrao, što sam ti ja? Samo tvoje krv i meso? Samo to. Sjećam se i kad je počela borba za kuću. Sjećam se da sam sjedila u sudnici, sjećam se kako je stajao tamo i govorio laži. U sudnici se ne smije lagati, tako da sam u jednom trenutku ustala i rekla da laže, na što je on rekao meni: ‘Ti lažeš, kurvo’. Ja? Kurva? Tada sam bila veća i shvatila da se tako ne ponaša prema djetetu. Tada počinje teror. Dolazio bi s tom ženom, koja je bila u našoj kući i prije. Pila kavu s mojom mamom, dolazili bi sa ‘kupcem’ za kuću. Sjećam se komentara te žene: Bože, što je tu prljavo! Prljavo? Moja mama je radila, podigla svoju djecu, trpjela psihičko, nekad i fizičko nasilje, uvijek smo imali skuhano, uvijek nam je pomogla i nije nikad bilo neuredno. Sjećam se i poziva kad me brat nazvao i rekao: Opet su bili tu, mama plače. Doletjela sam kući, osjetila tu navalu lošeg bijesa. Ušla sam u haustor, tamo je stajao on sa svojom ženom i kolegom, smijali su se. Pale su ružne riječi, tad je on krenuo na mene, potaknut njezinim riječima: ‘hajde, lupi je, lupi je’. Nije me lupio. Njegovu šaku su zaustavili moj brat i mama. Danas taj čovjek koji je sad netko i nešto u našem gradu, prođe pored mene i okrene glavu. Kakav si to onda čovjek, ima dvoje unučadi koje ne poznaje, ja imam polusestru koju nikad nisam upoznala, ali možda i bolje. Želim se zahvaliti svim majkama koje su nas spasile iz zlostavljačevih ralja. Hvala vam”, napisala je u potresnoj ispovijesti.