HDZ-ov načelnik Općine Davor, Đuro Anđelković, prošle je srijede, 21. rujna, skrivio prometnu nesreću udarivši službenim automobilom biciklisticu nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće, a da nije pružio pomoć ozlijeđenoj ženi.

No, kako je biciklistica bila ozlijeđena, sama je potražila liječničku pomoć, pri čemu je utvrđeno da je riječ o lakšim ozljedama, a policija se dala u potragu za počiniteljem. U tome im je pomogla i činjenica da je s automobila Peugeotu 3008 otpao retrovizor kojim je Anđelković zakačio biciklisticu.

Policija ga je uskoro identificirala i locirala te mu je izrečena kazna zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca i novčana kazna u iznosu od 9900 kuna plus troškovi prekršajnog postupa od 320 kuna.

'Nije osjetio kontakt'

Nakon što je ovaj incident procurio u javnost Anđelković se branio da nije osjetio kontakt retrovizora s biciklom te da je tek drugi dan primijetio da je retrovizor oštećen.

A njegova žrtva, Kata Klarić, odlučila je sada ispričati svoju stranu priče.

"Imam invaliditet, nekad se poslužim biciklom. Išla sam kod kćerke, morala sam i po aparatić za sluh. Sjela sam na bicikl, čak uzela i prsluk koji ima fluorescentne boje da me se bolje vidi, upravo zato da spriječim eventualne nesreće. Išla sam krajem bankine, kad vidim da ide manijak. Brzo je vozio i udario me retrovizorom kod rebara. Nije me to toliko boljelo u tom trenutku, nego sam pala s bicikla. Lakat mi je otekao, poplavio, bole me rebra, sve me boli", izjavila je za Index.

Dodala je kako je vozio toliko brzo da je mislila da će sletjeti kanal, no on je samo ubrzao, ispravio auto i pobjegao. Otkrila je i kako ju je posebno jedna stvar zaboljela.

"Najgore je što se nije ispričao. Da mi je došao doma i rekao nekoliko riječi, sve bi bilo lakše. A on kaže da me nije vidio. Kako nije? Nije ako je bio pijan. Tužit ću ga", poručila je.