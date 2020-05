HDZ-OVAC I SDP-OVAC SE ŽESTOKO ZAKAČILI U ‘OTVORENOM’, VODITELJ IH MORAO SMIRIVATI: ‘Znate zašto ljudi bježe od vas?’

HDZ-ovac Tomislav Ćorić SDP-ovu koaliciju Restart ironično je nazvao ‘CTRL+ALT+DEL’, dok je SDP-ovac Davorko Vidović ustvrdio da u HDZ-u vlada “Titanic sindrom’ jer im članovi bježe

Parlamentarni izbori koji će biti održani 5. srpnja te eventualne koalicije stranaka i predizborna kampanja u uvjetima epidemije koronavirusa bile su teme sinoćnje emisije “Otvoreno” na HRT-u u kojoj nije manjkalo povišenih tonova.

Jedno od pitanja bilo je hoće li vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je u srijedu, skupa s cijelom dosadašnjom gradskom organizacijom HDZ-a istupio iz te stranke, pristupiti Domovinskom pokretu Miroslava Škore.

‘Odlučili smo presjeći sa Škorom i sami ići na izbore’

“Ne vidim razloga da se pregovori pretvaraju u političke sapunice. Ja nisam razgovarao s gospodinom Penavom, ali za koji dan se može očekivati i formalno pristupanje Penave platformi Miroslava Škore”, rekao je Zlatko Hasanbegović iz Škorinog pokreta.

“Naši birači dobro znaju što zastupamo i želimo biti nosivi dio vlasti. Ako to neće biti moguće, bit ćemo oporba”, dodao je.

Nikola Grmoja iz Mosta, stranke koja je također pregovarala sa Škorom, kazao je kako nije bilo političke volje da ti pregovori uspiju.

“Osjetila se ta sjena riječi i strelica iz HDZ-a da sa Škorom mogu, a s Mostom ne mogu. Ocijenili smo da bi nas to dovelo u vremenski tjesnac pred izbore. Odlučili smo to presjeći i izaći sami na izbore, idemo vidjeti koliko nas birači cijene, želimo da u Sabor uđu neovisni ljudi poput Marije Selak i pojačanja koja ćemo predstaviti u narednim danima. Logično je da će biti onih koji su nezadovoljni, ali ljudi dolaze i odlaze”, kazao je Grmoja.

‘Ako su susjedi iz Metkovića, svi će postati ministri’

Grmoja je potom ustvrdio da je politička trgovina “rak rana hrvatske politike” te za primjer naveo stranku zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Kada me pitate za Domovinski pokret, pristupio im je gospodin Matić. To je čovjek koji drži većinu Bandiću u zagrebačkoj gradskoj skupštini. Kako se s Bandićevim ‘žetončićima’ boriti za promjene u Hrvatskoj”, zapitao se Grmoja.

Uslijedio je žestoki verbalni duel Grmoje i Ivice Lovrića iz Bandićeve stranke, koji je mostovcu poručio da “ne grmi i dalje” te ga upitao nije li i Most trgovao te zašto ljudi bježe od njih.

“Znate zašto bježe od vas? Ako su susjedi iz Metkovića, postat će svi ministri”, ironično je dobacio Lovrić Grmoji.

“Znam da vas pogađa kad govorim o Bandićevu kriminalu”, uzvratio je Grmoja.

‘Ljudi bježe iz HDZ-a, to je Titanic sindrom’

HDZ-ovac Tomislav Ćorić ustvrdio je da je njegova stranka zadovoljna anketama, kazavši kako ne zna je li ijedna stranka na vlasti u Hrvatskoj imala potporu od oko 30 posto. Zaključio je da je to rezultat dobrog rada. Ćorić je Restart – koaliciju stranaka predvođenih SDP-om – nazvao “CTRL+ALT+DEL koalicijom”.

“Meni je to zanimljivo kad iz stranke dođe Delete, bez ALT i CTRL”, odgovorio mu je SDP-ovac Davorko Vidović.

“Danas smo imali priliku vidjeti nešto što se u politici još nije dogodilo, stranku napušta vodstvo grada i to ne bilo kojeg, nego Vukovara. Ljudi bježe iz HDZ-a. To je ‘Titanic sindrom’ i to je stranka koja nema nikoga s kim može koalirati”, rekao je Vidović dodavši da se od 62 antikrizne mjere koje je donijela HDZ-ova vlada samo dvije “donekle tiču građana”.

“Ako je izvjesno da će doći do koalicije između Škorinog pokreta i HDZ-a, to bi bilo dobro sada obznaniti, da ljudi znaju da će izabrati gospodina Hasanbegovića i gospođu Markić”, nastavio je Vidović.

‘Plagijatori optužuju plagijatore za plagijat’

Ćorić mu je uzvratio da su u SDP-ovoj koaliciji osuđenik za krađu tranzistora (Krešo Beljak) te osoba koja je kao saborski zastupnik uzela stipendiju od 260.000 kuna (Davor Bernardić).

“Vi ćete sada dovesti u pitanje i staviti u isti rang balavca koji je imao nekakav eksces u mladosti ili mladoga čovjeka koji živi u 35 kvadrata stana te izjednačiti to s onima koji drže Mercedese u dvorištu i ne znaju odakle im ili imaju kuće i ne znaju odakle im”, odgovorio je Vidović Ćoriću.

Na naziv SDP-ove koalicije osvrnuo se i Hasanbegović kazavši da im je prvotni slogan bio “Naše je ime, naš program” koji je 1990. godine plagirao i HDZ uzveši ga od pokreta kojeg je svojedobno osnovao ustaša Vjekoslav Maks Luburić.

“To je paradoks, odnosno metafora hrvatske politike da plagijatori optužuju plagijatore za plagijat”, ustvrdio je Hasanbegović.

Ovjera Mosta kod javnog bilježnika – najveća prijevara?

Na koncu sinoćnje HRT-ove emisije ponovno su se “dokačili” Grmoja i Lovrić. Grmoja je za krimen javnog bilježnika (lider Mosta Božo Petrov je nakon izbora 2015. godine kod bilježnika ovjerio izjavu da Most neće u kaoliciju ni s HDZ-om ni s SDP-om) kazao da je Petrov jedini političar koji je u borbi za svoje ideale napustio poziciju.

“Hrvatskoj politici potrebni su moral i vrijednosti”, zaključio je.

Lovrić mu je na to rekao da je ovjera Bože Petrova kod javnog bilježnika bila najveća politička prijevara, a Grmoja mu je na to ironično uzvratio kako je Milan Bandić “svijetla točka hrvatske politike”.

