HDZ-OVAC FILIPOVIĆ PROZIVA TOMAŠEVIĆA: ‘On je opterećen milijunskim donacijama iz inozemstva’

Filipović je poručio da Tomašević, koji na lokalnim izborima za Zagreb predvodi zeleno-lijevi blok, upravo zato što je opterećen milijunskim donacijama, ne može poduprijeti transparentnost poslovanja

Kandidat HDZ-HSLS-HSU-a za zagrebačkoga gradonačelnika Davor Filipović izjavio je da najvišu razinu transparentnosti nije podupro nitko od njegovih protukandidata, a posebno nije Tomašević koji je opterećen milijunskim donacijama što ih je godinama primao iz inozemstva.

Filipović je to izjavio u subotu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zastupnikom u Hrvatskom saboru i gradonačelnikom Bjelovara Dariom Hrebakom (HSLS) ispred zgrade Gradske uprave Grada Zagreba, upitavši gdje je to Tomislav Tomašević bio konzultant i u kojih to četrdesetak zemalja?

Poručio je da Tomašević, koji na lokalnim izborima za Zagreb predvodi zeleno-lijevi blok, upravo zato što je opterećen milijunskim donacijama, ne može poduprijeti transparentnost poslovanja.

FILIPOVIĆ U DRUŠTVU PLENKOVIĆA PREDAO POTPISE: ‘Uvest ću kontrolu javnih natječaja. Sad je bitno znanje’

‘Želim dobru praksu kakva je u Bjelovaru’

Kandidat HDZ-HSLS-HSU-a za zagrebačkog gradonačelnika Filipović rekao je da su sada bitni znanje i odgovornost te naglasio kako transparentnost treba podignuti na najveću moguću razini. Pozvao je sugrađane da ‘zajedno zasuču rukave i učine sve kako bi Zagreb bio grad u kojem najbolji pobjeđuju, a najslabiji su zaštićeni’. Podsjetio je kako je grad Bjelovar transparentnost podigao na visoku razinu, dodavši da je Dario Hrebak bio predvodnik tog pothvata.

“Želim dobru praksu koja je napravljena u Bjelovaru, donijeti i u Zagreb i dodatno je pojačati”, rekao je Filipović.

“Osim toga što će naši sugrađani imati uvid u svaku potrošenu kunu, planiram na sva mjesta radova u gradu Zagrebu postaviti natpis na koje će biti ispisano: tko nešto radi, po kojoj cijeni to radi i koji je rok radova”, najavio je Filipović. Na taj će način, dodao je, Zagrepčani moći na mjestu događaja vidjeti je li nešto u redu ili nije.

FILIPOVIĆ ‘UDARIO’ PO TOMAŠEVIĆU: ‘Godinama prima milijunske inozemne donacije. Ja ga pitam što si radio, on ne govori ništa’

Planira uvesti imovinske kartice u Zagrebu

Naglasio je i kako planira uvesti imovinske kartice svih gradskih pročelnika i direktora u gradskim poduzećima.

“Po uzoru na grad Prag koji je 2019. uveo međunarodni antikorupcijski standard ISO 37001 želim to napraviti i u gradu Zagrebu kako bih kreirao antikorupcijsku klimu”, rekao je HDZ-ov Filipović.

Najavio je i kako planira uvesti oporbu u nadzor javnih natječaja velike vrijednosti, kako se u Zagrebu više nikad ne bi događali projekti poput Sljemenske žičare, gdje je vrijednost otišla s planiranih 300 milijuna kuna na 750 milijuna kuna.

Na upit o mogućnosti brzoga smanjenja prireza, odgovorio je kako će svake godine smanjiti prirez za jedna posto. S obzirom na teško stanje gradskih financija važno je krenuti sa smanjenjima koja ne mogu biti tako velika jer je proračun devastiran, rekao je Filipović.

FILIPOVIĆ KRITIČAN PREMA PROTUKANDIDATKINJAMA: ‘Raspisivati natječaj za novi stadion netom prije izbora je jeftini populizam’

‘Zagrepčani ne trebaju imati najveći prirez u državi’

Smanjenje prireza u ovoj godini s 18 na 17 posto, a uzimajući u obzir da je prošloj godini iznos prireza bio 882 milijuna kuna, značilo bi to 49 milijuna kuna manje u gradskom proračunu, napomenuo je dodavši kako će postupno ići u smanjivanje prireza. Filipović smatra kako Zagrepčani ne trebaju imati najveći prirez u državi. Sve se to može napraviti kada se podigne transparentnost na najveću razinu, istaknuo je dodavši kako neće biti preplaćivanih projekata, jer se uštede mogu tako napraviti i nadoknaditi dio novaca koji će manje ući u proračun.

Odgovarajući na upit kako će to građani vidjeti, rekao je da će se na aplikaciji vidjeti kako je potrošena svaka kuna.

PLENKOVIĆ NAHVALIO FILIPOVIĆA: ‘U dosadašnjim nastupima pokazao se kao najpripremljeniji za gradonačelnika’

Hrebak: I Filipović želi jasno financiranje

Dario Hrebak rekao je kako je podupro kandidaturu Davora Filipovića za zagrebačkoga gradonačelnika jer mu je jasno dao do znanja da i on želi, kao što je to učinio grad Bjelovar, otvoriti jasno financije grada Zagreba.

Digitalizirali smo mnoge usluge, a Bjelovar je u svega tri godine s dna ljestvice došao među 10 posto najuspješnijih gradova po izvlačenju sredstva iz EU fondova, rekao je Hrebak. Dodao je da prošle godine ni jedan poduzetnik nije morao platiti niti jednu kunu obveze prema gradu Bjelovaru. Naglasio je i kako su u tri i pol godine udvostručili gradski proračun, unato tomu što su ukinuli prirez.

HSLS i HDZ ne izlaze zajedno na izbore u Bjelovaru zato što se nisu mogli dogovoriti, odgovorio je Hrebak na pitanje novinara dodavši kako je normalno da političke stranke, ako se ne mogu dogovoriti idu samostalno na izbore.

DAVOR FILIPOVIĆ SE HVALI DA JE BIO KOŠARKAŠ: Evo što sve znamo o tom dijelu života HDZ-ovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika