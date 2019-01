HDZ-ovac ĐAKIĆ O SVAĐI S GRMOJOM: ‘Odje** nije psovka, ali bilo je efikasno’

HDZ-ovac Josip Đakić zna da to što je ispsovao Grmoju nije bilo primjereno, ali je bilo efikasno, te da riječ “odje*ati” zapravo i nije psovka

Nakon što je u kaosu saborskog aktualca, kada je umalo došlo do fizičkog nasilja premijera Andreja Plenkovića nad Nikolom Grmojom, ispsovao Grmoju, HDZ-ov zastupnik Josip Đakić danas je rekao da to što je napravio nije bilo primjereno, ali je bilo efikasno, te da riječ “odje*ati” zapravo i nije psovka, izvještava N1.

Naime, kamera N1 televizije uhvatila je trenutak kada su se još neki HDZ-ovci upleli u svađu. Među njima je najglasniji bio Josip Đakić koji je Grmoji poručio – “Odje**”, a neki drugi HDZ-ovac tada mu je doviknuo da je, ni manje ni više nego – klošar.

Ne namjerava se ispričati Grmoji

“Grmoja stalno i učestalo provocira zastupnike i mislim da je trebalo adekvatno odgovoriti. Ako nije bilo primjereno, bilo je efikasno. Ja sam došao poslije pauze iz kancelarije, da vidim što se događa, samo sam mu rekao ‘daj odj**i’, nije htio poslušati, vidjeli ste što je bilo poslije. Izletjelo mi je”, rekao je Đakić.

Na pitanje hoće li se ispričati, Đakić je rekao: “Njemu ne. Rekao sam mu i danas oprosti, makni se od mene. Stalno teroriziraš klub HDZ-a, nemamo što odgovarati”.

‘Terorizam’ mostovaca

Đakić je potom izjavio da on u Saboru ”stvarno želi biti normalan i uljudan”, da nije napravio nijedan incident, ali “ovo što se događa s Mostom otkad nisu u koaliciji je terorizam koji rade nad svima, osobito nad zastupnicima HDZ-a. To ne možemo tolerirati”.

Zatim je počeo objašnjavati da to što je Grmoji rekao da “odje*e” zapravo i nije psovka, već “nepristojna riječ”.

“To je nepristojna riječ, nije to psovka. Ako ćemo analizirati, i vi u žargonu mnogo puta svašta kažete. Nemojmo se hvatati za dlaku, to nije potrebno. Normalni smo ljudi u normalnom svijetu, čujem ja i od vas svakakvih riječi. Kontrolirat ću se da ne budem takav, ali ne znam koja druga riječ bi pomogla”, odgovorio je Đakić novinarima.

Grmoja je ‘klošar’

Kada su ga novinari upitali očekuje li sankcije od Plenkovića, Đakić se našao isprovociran te je rekao da je psovka zapravo smirila Grmoju.

“Ma daj, molim te. Nemojte me više zvati da dajem takve izjave, vi me zajedno s Grmojom provocirate. O čemu govorimo? O jednoj banalnoj riječi koja je zapravo smirila gospodina Grmoju i on je otišao. Iako nije ugodna ni lijepa, bila je efikasna. Poslije je dolazio da bismo išli na kavu, razgovarali. Rekao sam mu ‘ne dolazi u obzir, ti si svoje rekao’. Izvrijeđao nas je i omalovažavao.”

Na pitanje znači li to da Grmoja jest “klošar”. kako ga je nazvao neki zastupnik HDZ-a, Đakić je potvrdio: “Ovakvim ponašanjem zapravo i da”.