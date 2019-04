HDZ-ovac BLIZAK MILIJANU BRKIĆU TVRDI: ‘Andrej Plenković ga se pokušava riješiti na sve moguće načine’

Neki od HDZ-ovaca i dalje su uvjereni kako napadi na Brkića dolaze iz vrha stranke

Policijski USKOK (PNUSKOK) u sklopu kriminalističkoga istraživanja, prema neslužbenim informacijama, tereti za djelo nedozvoljenoga presretanja računalnih podataka, navodno počinjenog još 2015. godine, potpredsjednika Hrvatskoga sabora Milijana Brkića, njegova brata Josipa Brkića, Brkićeva kuma i bivšega vozača ministra Tomislava Tolušića, Blaža Curića, te informatičara Franju Vargu, piše Jutarnji list.

Vargi se, navodno, stavlja na teret da je određene podatke s računala Brkićeve bivše supruge Karmen te još jedne ženske osobe učinio bez njihova pristanka dostupnim Milijanu Brkiću i njegovom bratu.

Neki od HDZ-ovaca i dalje su uvjereni kako napadi na Brkića dolaze iz vrha stranke.

“Mislim da se Andrej Plenković na sve načine pokušava riješiti Brkića. Zapravo je vrlo zanimljivo da ispada da je sve ono što je Franjo Varga rekao za skupinu Borg, komunikaciju Plenkovića i Martine Dalić, pa i za Gordana Jandrokovića – lažno, dok se nastavlja samo dio koji se odnosi na Milijana Brkića”. Komentirao je jedan član stranke blizak Brkiću koji ističe da se zamjeniku šefa HDZ-a i potpredsjedniku Sabora “najprije pakovala elitna prostitucija, a potom probijanje mjera preko kuma Blaža Curića u aferi SMS”.

“Kad se pokazalo da tu nema ništa, nastavilo se s ovim”, kaže sugovornik, dodajući da je vrlo ružno “na ovakav način ulaziti u nečiji privatni život i obitelj”.

“Kako oni misle zaštiti svoju privatnost, ako ovako ulaze u privatnost nečije obitelji”, komentira sugovornik i dodaje: “Nevjerojatno mi je da se stalno govori o curenju informacija, a onda iz tajnog dijela predistrage sve iscuri u medije.

Vrh HDZ-a nije želio previše komentirati slučaj Brkić. Naime, predsjednik stranke Andrej Plenković rekao je novinarima da je pročitao informaciju koja je bila u medijima, kao i propćenje MUP-a.

“Nemam dodatnih saznanja, ne želim komentirati nešto o čemu nemam dovoljno informacija”, rekao je Plenković, koji se nije čuo sa svojim zamjenikom. Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković kazao je kako se ni on nije čuo i kako nema više informacija od onih koje su objavljene u medijima. Na pitanje novinara hoće li slučaj Brkić utjecati na europske izbore, Plenković je rekao da to nije povezano.

“Jedino ako to netko hoće konstruirati, ne vidim kakve to veze ima s HDZ-om i europskim izborima”, rekao je Plenković. Jandroković pak nije želio procjenjivati hoće li to nanijeti štetu stranci u kampanji za izbore.

“Pustimo da policija i DORH naprave svoj posao bez ikakvog pritiska od strane politike”, izjavio je politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević koji je dodao je da HDZ ima najbolju listu. On tvrdi da će HDZ-e pobijediti, te da se ne boji da će oporba u kampanji iskoristiti slučaj Brkić.

Slučaj je komentirao i sam Brkić kazavši: “Cirkus koji je počeo prije 10 mjeseci se nastavlja, a u njemu i dalje ne želim sudjelovati. Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije.”