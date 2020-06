HDZ-OVAC BAČIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘Da je on premijer, nakon izbora bi sigurno otišao na godišnji odmor’

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kaže kako mu nije jasno odakle (Milanoviću) ideja da Sabor neće raditi jer 20 dana nakon što rezultati parlamentarnih izbora postanu službeni upravo predsjednik Republike mora sazvati sjednicu Sabora

Nakon što je koalicija Možemo! objavila da prikuplja potpise za peticiju kojom bi od predsjednika Republike Zorana Milanovića tražila da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora odmah nakon konstitutiranja u srpnju, a radi donošenja zakona o obnovi Grada Zagreba nakon potresa, iz Ureda predsjednika poručili su da je ta inicijativa promašena

“Čak i da nema potrebe za donošenjem zakona koji će regulirati obnovu Zagreba i okolice nakon potresa, nezamislivo je da novi Sabor ode na godišnji odmor prije nego što je uopće počeo raditi”, kazao je Jutarnjem listu neimenovani sugovornik iz Ureda predsjednika.

STAV IZ MILANOVIĆEVA UREDA: ‘Nezamislivo je da novi Sabor ode na godišnji odmor prije nego što je uopće počeo raditi’

‘Odakle mu ideja da Sabor neće raditi?’

U HDZ-u su, čini se, jedva dočekali da odgovore na tu neslužbenu informaciju s Pantovčaka. Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić rekao je za N1 kako bi Milanović, da je on premijer, nakon srpanjskih izbora zasigurno otišao na godišnji odmor. Bačić kaže kako mu nije jasno odakle ideja da Sabor neće raditi jer, kako je pojasnio, 20 dana nakon što rezultati parlamentarnih izbora (koji se održavaju 5. srpnja) postanu službeni predsjednik Republike mora sazvati sjednicu Sabora.

Na toj prvoj sjednici ne mora se konstituirati Sabor, odnosno izabrati predsjednik parlamenta ako u tom trenutku još ne bude parlamentarne većine. Iduću sjednicu Sabora može opet sazvati predsjednik RH, kako je to prije pet godina bila učinila tadašnja predsjednica RH, ili aktualni predsjednik Sabora koji može utvrditi termin iduće sjednice na kojoj će se ponovno pokušati konstituirati Sabor. I kada se konstituira Sabor, ne mora se odmah na toj sjednici potvrditi, odnosno izabrati Vlada.

Sabor će imati posla tijekom ljeta

Međutim, taj se proces ne može otezati u nedogled, nego predsjednik mandataru daje 30 plus 30 dana da pokuša okupiti većinu. Ako to ne uspije mandatar, onda predsjednik mandat daje predstavniku druge najveće političke opcije da to pokuša učiniti. Ako ni drugi mandatar ne uspije sastaviti Vladu, onda ide prijelazna Vlada predsjednika RH i novi izbori.

Osim toga, budući da i HDZ i Restart obećavaju manji broj ministarstava, mandatar će Saboru prije formiranja Vlade predložiti i izmjene Zakona o Vladi kako bi se odredio novi broj ministarstava. Dakle, Sabor će morati i to odraditi. Ovisno kakav će rezultat ostvariti političke stranke, o tome će ovisiti koliko će se brzo formirati Vlada, tijekom ljeta ili tek najesen.

