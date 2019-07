HDZ-OVA TIJELA DALA PLENKOVIĆU ODRIJEŠENE RUKE: Premijer ide u rekonstrukciju vlade!

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak navečer da je dobio potporu članova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke da krene u rekonstrukciju Vlade

“Dobio sam potporu i članova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća da sukladno svojoj procjeni poduzimam sve ono što je potrebno za osvježenja u Vladi, svojevrsnu rekonstrukciju na način da idemo ambiciozno ka ostvarivanju svih programskih ciljeva, da se kvalitetno pripremimo za predsjedanje EU-om, da se stranka konsolidirana pripremi za predsjedničke izbore, da damo čvrstu potporu Kolindi Grabar-Kitarović“, rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

POGLEDAJTE KAKO JE KUŠČEVIĆ PONOSNO DAO OSTAVKU, A KASNIJE JE ZA SVE OKRIVIO LJEVICU I – ŽELJKU MARKIĆ: ‘Neće stati na meni’

Ne želi da insinuacije ugroze Vladu

Također, istaknuo je, kako – nakon ostavke ministra uprave Lovre Kuščevića, on osobno kao predsjednik HDZ-a ne želi da bilo kakve insinuacije, medijske ili u javnom prostoru te one koje imaju bilo kakvu aluziju na neprimjerene radnje, ne dopuste da se ugrozi ni rad Vlade, stranke niti politika u kojoj HDZ, kao najsnažnija stranka u zemlji, ima za zadaću ostvariti društvenu koheziju te smanjivati napetosti u vrlo polariziranom društvu. Uz to, naveo je, HDZ ima zadaću voditi zemlju politički, gospodarski i socijalno naprijed.

Osvrćući se na današnji sastanak vladajuće koalicije, Plenković je rekao da su na njemu njihovi koalicijski partneri vrlo jasno rekli da podržavaju rad Vlade, aktivnosti koje sada rade te su se spremni angažirati u ostvarivanju svih njezinih ciljeva.

Sve će reći na vrijeme

Predsjednik HDZ-a istaknuo je i da svi članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća podržavaju smjer vlade i politike HDZ-a koja je, kako je istaknuo, osigurala političku stabilnost u zemlji u zadnje tri godine, stvorila potreban mir i vrijeme da predanim reformskim radom Hrvatska ostvari velike iskorake, posebice kada je riječ o gospodarskim i makroekonomskim pokazateljima – rast BDP-a, smanjenje javnog duga, većoj zaposlenosti i sl.

Na pitanje kada će se znati imena novih ministara, odgovorio je kako će se to doznati kada obave još dodatne konzultacije s kandidatima. Nije želio konkretno odgovoriti na upit koliko će široka biti rekonstrukcija Vlade poručivši kako će sve reći kada procjene da je vrijeme. “Sve ćemo vam reći na vrijeme”, rekao je.