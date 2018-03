HDZ-ova KOALICIJA I BANDIĆEVCI ODRŽALI SASTANAK BEZ MOSTA: ‘A zašto bismo njih uopće trebali zvati?’

Domoljubna koalicija održala je danas u Saboru, nakon jučerašnjih najava o preslagivanju vlasti, sastanak s klubom Milana Bandića i to bez Mosta. Sudionici sastanka tvrde da nije bilo riječi o preslagivanju.

“Pričali smo o komunikaciji vlade i kluba. Ne vidim zašto bi Most bio na sastanku kluba koalicije i Milana Bandića. Nitko ih ne želi odstraniti. Oni će imati svoj sastanak, a mi ćemo ih izvijestiti o onome što smo zaključili. Odnosi zastupnika Domoljubne Koalicije i Mosta su korektni. Ima nekih plutajućih mina, ali na kraju se sve vidi petkom kad je glasovanje. U petak će se najnormalnije glasovati”, kazao je HDZ-ov Šuker za Index nakon sastanka.

‘Nije bilo riječi o preslagivanju’

Već dva tjedna u Saboru nema glasovanja jer nema kvoruma. “Ako se vlada počne baviti konkretnim i životnim problemima, onda će preživjeti. Ako se nastavi baviti imaginarnim stvarima onda je neće biti. O imaginarnim stvarima svatko može pričati što želi. I onda imamo probleme. Na ovom sastanku nije bilo riječi o preslagivanju. Ja kao predsjednik kluba i član predsjedništva HDZ-a nemam pojma o preslagivanju. HDZ kao najveća stranka Domoljubne koalicije ne razmišlja o tome”, kazao je Šuker.

Sastanak je komentirao i Miodrag Demo koji je rekao da su se strasti smirile.



“Most je svoje odradio i idemo zajedno dalje. Usuglasili smo sve stavove. Neće biti divno, ali će biti u redu. Mi smo s njima jučer razgovarali i nastavljamo raditi. Što vas sad briga gdje smo se sastali”, kazao je.

KARAMARKOVA SUDBINA JE U MOSTOVIM RUKAMA: Sve više mostovaca Petrovu govori: ‘Vrijeme je!’

Saborski zastupnik i glavni tajnik HSP-AS-a Pero Ćorić ocijenio je da parlamentarna većina trenutačno nije sporna, te prozvao Most da “trenira mišiće” dok traju unutarstranački izbori u HDZ-u. “Većina trenutačno nije sporna, po meni je ovo, još uvijek, treniranje mišića”, rekao je Ćorić novinarima dok je trajao sastanak Domoljubne koalicije i Kluba zastupnika Milana Bandića, kojemu je u četvrtak prišao BUZ-ov Milivoj Špika.

Ćorić tvrdi da Most “trenira” do kojih će granica ići Tomislav Karamarko i Domoljubna koalicija, da prostor koristi “politikantski”. Ponašanje Mosta usporedio je s onim Vesne Pusić koja je, kaže, “iskoristila prostor i sama sebe kandidirala za glavnu tajnicu UN-a”. “Tako i Most koristi unutarstranačke izbore u HDZ-u, testiraju koaliciju”, kazao je Ćorić.

‘TRAŽIMO DA KARAMARKO PODNESE OSTAVKU!’: U Saboru burno zbog afere supruge prvog potpredsjednika Vlade

Ćorić ne vidi problem što na sastanku nije bilo Mosta

Poručio je i da se vladajuća većina ne preslaguje. “Mi smo i inače protiv preslagivanja, nemamo se s kim preslagivati”, rekao je zastupnik.

Glavni tajnik HSP-AS-a ne vidi problem što na jutrošnjem sastanku nije bilo Mosta, kaže da se razgovaralo o zakonima koji dolaze na red, pravaši se s nekima slažu, s nekima ne. Sporan im je, kako je rekao, zakon koji bi omogućio da sve osobe imenovane za prošle Vlade, trebaju samo izraziti želju i ostat će na svojim pozicijama.

“Nama je to neprihvatljivo, HSP-AS neće podržati takav prijedlog, tražit će da umjesto po hitnoj, ide u redovnoj proceduri”, istaknuo je Ćorić.

Poručio je i da su pravašima neprihvatljive najave o ukidanju županija. Najavio je da će Sabor u petak glasovati o raspravljenim zakonima, a o kvorumu je, kaže, teško govoriti. “Svaka stranka mora imati odgovornost o tome, ako netko od HDZ-a nedostaje, oni moraju imati odgovornost, tri pravaša će uvijek biti u sabornici, ustvrdio je Ćorić.