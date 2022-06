Sinoć je na Facebooku izbio žestok okršaj aktualnog ličko-senjskog župana, HDZ-ovca Ernesta Petryja i bivšeg župana Darka Milinovića, bivšeg HDZ-ovca, a sada čelnika stranke Lipo.

Njihova prepiska učas se pretvorila u svađu punu optužbi i osobnih uvreda, a nastavila se uključivanjem drugih korisnika Facebooka u svađu i Petryjevim ''blokiranjem'' Milinovića na svome FB zidu.

Prvi je ''napao'' Petry svojom objavom obrušivši se na ''kriminal'' u županiji i spominjući ''pojedince'' koji su njome upravljali 20-ak godina. Bilo je jasno da misli na Milinovića.

Spočitao mu Sanadera i FIMI mediju

''Pa zar netko misli da su ljudi dobili kolektivnu amneziju i zaboravili sav onaj silni kriminal koji su pojedinci počinili u proteklih 20-ak godina? Zar netko misli da se zaboravilo da se u tom periodu silom i prijetnjama vladalo županijom i njenim ljudima umjesto da se upravljalo institucijom na korist svih stanovnika? Zar netko misli da se zaboravilo koliko se novčića opralo kroz košarkaške vešmašine? Kako i koliko su se reketarili poduzetnici? Kako se prala lova preko Sanadera i FIMI medija? Kako se ucjenjivalo ljude za sve i svašta? Kako se manipuliralo i ljudima i čitavim obiteljima? Pamte ljudi koliko je neslobode bilo. Ne zaboravljaju ljudi da se pratilo tko u koji kafić ide i s kime tko kavu pije. Znaju oni i kako se i na koji način zapošljavalo i s čime se ucjenjivalo. Kako su se ljudi "zaduživali" i pod kojim su pritiscima bili da bi te "dugove" vraćali. To se ne zaboravlja! Ne zaboravljaju ljudi kako se svojatala braniteljska populacija za veličanje jednog ega i prikrivanje njegove kleptomanije'', napisao je HDZ-ov aktualni župan Petry u prvom dijelu podulje objave.

Dotaknuo se i Milinovićevog članstva u Savezu komunista prije 1990. godine napisavši: ''Znaju koliko su interesne skupine okupljene oko “velikog vođe” oprale novca i tko su u Lici bili SKOJ-eva opančarska mladunčad i komunistički predvodnici neposredno prije osamostaljenja hrvatske države.''

Upsporedio Milinovića s Milanovićem: 'Obojica su štetočine'

''Nisu ljudi zaboravili ni zlouporabu Županije i njenih zaposlenika u cilju promidžbe u međuvremenu propale privatne stranke, kao što nisu zaboravili ni da se nedavno iz Gospića htjelo protjerati ukrajinske izbjeglice, odnosno žene i djecu koji su ovdje potražili spas pred brutalnom ruskom agresijom. Znaju ljudi kako se i koliko u zadnjih 20-ak godina ciljano devastiralo gospodarstvo u cijeloj LSŽ i dovelo do demografskog sloma koji se, da apsurd bude veći, proklamirao riječima “karta više za Liku”. Umjesto da se bivši, bivši… poklopi mokrom krpom po ušima, on sebi daje za pravo da bolesnim lažima i dalje pokušava manipulirati javnost i blatiti ljude iz birtija u polusvjesnom stanju, a uz to po ustaljenoj navici pokušava osramotiti cijelu Ličko-senjsku županiju i njezine vrijedne ljude koji pokušavaju uloviti pozitivan smijer za budućnost naše djece. Najstrašnije od svega je da takva osoba, koja je zbog svoga načina vladanja od stanovnika dobila crveni karton, sada pokušava glumiti poštenjačinu i moralnu vertikalu…', pisao je dalje Petry.

Na kraju objave Milinovića je usporedio s predsjednikom republike Zoranom Milanovićem.

''Jedino nije jasno pati li Milinović od Milanovićevog ili Milanović od Milinovićevog sindroma. Obojica su štetočine kojima je život postao "beskrajni dan" kojega popunjavaju izljevima bijesa i prijezira prema svima. Jadan je to život pun kiptećih i neukrotivih frustracija i pulsirajućeg bijesa. Izborili smo se da naša županija više ne bude žrtva u rukama takvog monstruma, ali pravedna kazna za njegova nedjela još nije stigla'

Milinović o Petryju: 'Boji se prsa u prsa pa bježi'

Ubrzo potom oglasio i prozivani Milinović ostavivši komentar ispod Petryjeve objave.

Petryja je umjesto negovimprezimenom oslovio kao Ernesta Pusića aludirajući na Vesnu Pusić, odnosno činjenicu da je Petry svojedobno bio član HNS-a, ali i SDP-a. Kada ga je nakon komentara Petry blokirao na svome FB profilu, Milinović je tada na svojm Facebook zidu napisao: "Nakon nekoliko odgovora i slika blokirao me, e istina boli, da oprostite jebeno, boji se prsa u prsa, pa bježi kukavica", napisao je, a Petryja potom pogrdno nazvao - Rektalić Alpinistički.

''Eto, moje ministarstvo jedino nije imalo ugovor sa Fimi mediom, znam da bi ti volio drugačije. Kad spominješ Milanovića, pa bolje on nego tvoja Vesnica koja te natjerala da pljuješ po biskupima, a ti eto opleo. Daj nam reci jel bolje miriši kao rektalni alpinista kod Vesnice ili Plenkija, kako kaže Šprajc, ni nogice ti nisu ostale. Znam tvoj odgovor, tada bolje mirisalo kod Vesne Pusić, a sada ipak bolje kod Plenkija. Ne se sekirati Erni Rektaliću Alpinistički. Imaju institucije. Sad bar znam tko je meni slao USKOK, ali eto 6 mjeseci istraživali sve što si napisao i eto bila i financijska i sve uredno - kaže Milinović, pa ga pita "je li ono on bio na listi SDP-a u vrijeme dok je Milanović bio predsjednik", napisao je Milinović .

'Jedino je on bio u predsjedništvu i HNS-a i HDZ-a'

Ustvrdio je i da se Petry jedini može pohvaliti time da je bio "potpredsjednik Pusićkinog HNS-a i sada član Predsjedništva HDZ-a".

Potom se Milinović upustio u prepirku i s onim građannima koji su se komentarima uključili u ovu prepirku, a stali su na stranu petryja. Jednoj od njih Milinović se obratio sljedećim : "Pitaj mamu koliko sam vam kad je bilo najteže pomogao. I bilo bi bolje da si na poslu češće. Pitaj mamu, ona je poštena žena, ispričat će ti. I nemoj dalje jer onda neće biti ugodno, eto pitaj mamu i pozdravi je".

Sve u svemu, sinoć je bila prava 'lička noć' na Facebooku.