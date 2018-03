HDZ-OV VETERAN PRED MINISTRIMA OPLEO PO PLENKOVIĆU ZBOG ISTANBULSKE: ‘Ignorirate biskupe i trošite energiju na budalaštine’

Jedan od utemeljitelja HDZ-a, Drago Krpina, u nedjelju se iz Vatrogasnog doma u Benkovcu s proslave 28. godišnjice osnutka tamošnjeg HDZ-a žestoko obrušio na Andreja Plenkovića tvrdeći da ima važnijih problema u Hrvatskoj od Istanbulske konvencije koju je nazvao – budalaštinom

Pitanje ratfikacije Istanbulske konvencije razbudilo je u HDZ-u i neke stranačke veterane za koje se nije dugo čulo. Ove nedjelje, na svečanost povodom 28. obljetnice osnutka HDZ-a u Benkovcu, s govornice u tamošnjem vatrogasnom domu na premijera i šefa stranke Andreja Plenkovića obrušio se jedan od utemeljitelja stranke Drago Krpina. Razlog je, naravno, bila Istanbulska konvencija zbog koje, čini se, Plenkovićeva unutarstranačka opozicija biva sve brojnijom.

Plenković nije osobno bio u nedjelju u Benkovcu, no ondje je bio njegov izaslanik, ministar uprave Lovro Kuščević kojemu, sudeći po reakcijama sa snimke objavljene na You Tubeu, nisu najbolje sjele Krpinine riječi.

“Mi znamo čitati, a čuli smo i što nam kažu biskupi”

A Krpina je govor započeo dramatično, tvrdeći da je hrvatski narod “zadnjih godina izložen takvim opasnostima, takvim pogibeljima da u rijekama odlaze mlade obitelji”.

“Kada gledamo te nametnute ideološke rasprave o toj famoznoj konvenciji, u svjetlu ovih problema, jesmo li mi odgovorni? Na što mi trošimo energiju? Na što naš narod i naša politička elita troši energiju? Na budalaštine! Mislim da u ime svih vas mogu reći da je trošenje energije na takve budalaštine krajnje neodgovorno i krajnje neozbiljno prema narodu i hrvatskoj državi”, započeo je Krpina pobravši pljesak sviju u dvorani izuzev ministra Kuščevića.

Pa je osokoljeno nastavio obraćajući se izravno Kuščeviću, a neizravno Plenkoviću.

“Vrijeđa nas, mislim da to mogu reći i u vaše ime, što nam se poručuje i što nam se govori da mi to nismo pročitali, da mi to ne razumijemo i da će nam se doći objasniti o čemu se to radi. Gospodine ministre, mi smo pismeni. Mi znamo čitati, mi smo svi školovali nešto i znamo razumjeti. A čuli smo što su nam o tome rekli i hrvatski katolički biskupi”, govorio je Krpina opet ubirući aplauz.

“Ne pristajemo da Šuica objašnjava biskupima Konvenciju”

Nadalje je kazao kako su Katolička crkva i hrvatski biskupi i danas, kao i stoljećima ranije, na braniku obrane hrvatskog nacionalnog identiteta i kulture.

“Stoga ne pristajemo da se stajališta hrvatskih katoličkih biskupa ignoriraju i još da im Dubravka Šuica, moram to reći, izjavljuje da će to ona njima objasniti. Ne pristajemo jer je to protivno temeljnim uvjerenjima goleme većine hrvatskog naroda. Preko 80 građana Hrvatske se izjašnjava katolicima, a među biračima HDZ-a taj je postotak i mnogo veći”, poručio je Krpina pozvavši Plenkovića da odgodi ratifikaciju za što je ponovno pobrao veliki pljesak.

Objasnio je da ima mnogo važnijih stvari od ratifikacije Istanbulske konvencije, a koje treba riješiti. Rekao je u ime svih da nikome nije jasno čemu tolika žurba oko ratifikacije te zašto se Plenković odupire stranačkom referendumu. Pozvao se na primjer država koje, poput Hrvatske, također još nisu ratificirale taj dokument.

“Još nitko nije čuo kakve bi posljedice po Hrvatsku bile ako postupimo kao neke druge zemlje koje nisu ratificirale konvenciju. Ništa nam ne govore. Samo nam pričaju da ništa razumijemo”, poručio je Krpina i – zaradio aplauz.

Krpina predložio unutarstranački referendum o Istanbulskoj

Upravo je on prošloga tjedna, a u ime zadarskog ogranka Zajednice utemeljitelja HDZ-a, poslao pismo predsjedništvu stranke zatraživši da se provede unutarstranački referendum o Istanbulskoj konvenciji.

“Smatramo nerazumnim i štetnim za HDZ, ali i za hrvatski narod u cjelini, posve ignorirati i zanemariti jasno izraženo stajalište brojnih hrvatskih nezavisnih znanstvenika i intelektualaca, a napose katoličkih biskupa. Katolička crkva stoljećima je branila i obranila hrvatski vjerski, nacionalni i kulturno – civilizacijski identitet”, napisao je Krpina u tom pismu zaradivši zasad ignoriranje stranačkog vodstva.