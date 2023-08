HDZ-ov saborski zastupnik Rade Šimičević prije 33 godine radio je u Osnovnoj školi "Petar Lorini" u Salima, a njegova supruga Vesna do 1994. godine, a u to su vrijeme živjeli u učiteljskom stanu koji su dobili na korištenje s obavezom da ga vrate kad im prestane radni odnos. No, izgleda da saborski zastupnik misli kako ima pravo na taj stan, javlja Jutarnji list.

Gotovo puna tri desetljeća supružnici Šimičević zadržali su ključ od tog školskog stana, te bi u ljetnim mjesecima, kad bi se učiteljica koja je stan dobila na korištenje poslije njih vratila kući u Zadar, boravili u njemu za svojih ljetnih posjeta Salima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tuži ih za ometanje posjeda

Nedavno je Općini Sali stigao sudski poziv za ročište - Šimičevići ih tuže za ometanje posjeda! Sedamdesetak kvadrata stana u prvom redu do mora, u zgradi u kojoj su ukupno četiri školska stana, sagrađeno je u bivšem režimu samodoprinosima mještana zbog interesa lokalne zajednice.

U javnosti nisu poznati slučajevi privatizacije školskih stanova. Sve dosad, do Šimičevićeve tužbe i nevjerojatnog pokušaja svojatanja državne/gradske/općinske imovine.

Šimičević već desetljećima nema nikakve veze sa školom. U školi je radio kao pedagog od 23. ožujka 1985. do 29. siječnja 1989. godine, a supruzi Vesni, koja je sa školom imala potpisan ugovor o korištenju za trajanja radnog odnosa, radni odnos je prestao 1994.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi s ljetnom adresom na moru za Šimičeviće su nastali kad je učiteljica koja je nakon njih ušla u stan, otišla u mirovinu. Tada je općina stan adaptirala i promijenila bravu te ga prije dvije godine predala na korištenje drugoj učiteljici, a Šimičević je ostao bez svojih besplatnih dana u Salima. Tužbom Šimičević pokušava dokazati da je on legitimni posjednik tuđeg, općinskog učiteljskog stana u kojem je prije tri desetljeća živio besplatno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Generalno, Općina Sali je, kao tuženik u navedenom predmetu, tužbu shvatila ozbiljno i odgovorila je na istu, po odvjetniku punomoćniku, na način da se usprotivila tužbenom zahtjevu. Razlog tomu je što se predmet postupka odnosi na zgradu u vlasništvu Općine Sali, a stanovi u istoj su strogo namjenski - namjena im je da ih koriste nastavnici osnovne škole u Salima dok su u radnom odnosu. Postupak je u stadiju izvođenja dokaza i u ovom trenutku Općina Sali, opreza radi, neće ga komentirati", kratko nam je odgovorio Vladimir Radulić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Potez nije naišao na razumijevanje

Šimičevićev potez nije naišao na razumijevanje, tvrde u redovima HDZ-a, među njegovim stranačkim kolegama, a još manje među mještanima i učiteljima. I najmanje među lokalnom vlasti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikome nikad nije palo na pamet ovakvo nešto. Svi su učitelji uredno vraćali ključeve stana nakon prestanka radnog odnosa. Uostalom, u ugovoru jasno piše da pravo na korištenje traje onoliko dugo koliko traje radni odnos, a nakon toga vraćaš ključ", rezignirano primjećuju u školi.

"Kroz te školske stanove prošli su mnogi, svi s istim papirom u ruci. Dok radiš, imaš pravo koristiti stan. Kad više ne radiš, vraćaš stan", rekao je načelnik Općine Sali Zoran Morović.