HDZ-ov PRVOBORAC IZNIO PRIJEDLOG ZBOG KOJEG SU PREVIRANJA U STRANCI PALA U DRUGI PLAN: ‘U rješavanje krize u Agrokoru uključite – Todorića!’

Kakvo je stanje u HDZ-u i koliko su točna nagađanja o pokretu otpora Andreju Plenkoviću, pitali smo aktualne HDZ-ove saborske zastupnike, no oni su inzistirali na anonimnosti. HDZ-ov prvoborac Hebrang smatra da „stranka nije ozbiljnije ranjena”, no predlaže i neobičan model rješavanja krize u Agrokoru

“Danas na Predsjedništvu HDZ-a bilo bi ključno pitati Plenkovića ima li još mailova, SMS-ova, ima li još neugodnih iznenađenja. Predsjedništvo stranke bi moralo znati, moralo bi imati informacije korak-dva unaprijed. A ne da saznaje iz medija”, kaže nam jedan od poznatijih HDZ-ovih saborskih zastupnika, ali i dodaje: “No, uvjeren sam da se to neće dogoditi.”

Na sjednici Predsjedništva očekuje se da će biti objavljeno ime novog ministra gospodarstva, ali po mišljenju našeg insajdera, to će proći više kao tehnička informacija. “Neće se dogoditi rasprava o cijeloj krizi, o njezinim dosezima i novim mogućim problemima.”

Naš izvor smatra da je najizglednije je da će novi ministar biti izabran iz ovog kruga: Katičić, Horvat, Ćorić. Ako će biti izabran Krunoslav Katičić, sada državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, bi bio znak da je prošao „Plenkovićev prijatelj”, i da je u toj zapovjednoj liniji on još uvijek zadržao svoj dominantni utjecaj. Darko Horvat, ministar poduzetništva iz vremena Karamarkova HDZ-a, nesumnjivo bi bio znak da u projekt Agrokor jače ulazi utjecaj „starog” HDZ-a, a Tomislav Ćorić, za kojeg se govori da se nastoji izmaknuti s ovog vrućeg stolca, smatra se novopečenim HDZ-ovcem (učlanio se 2016.) ali ne i pripadnikom prvog Plenkovićevog kruga. Još iz vremena prvog formiranja Plenkovićeve vlade provlači se interpretacija da je on bio razočaran jer njemu nije pripao najjači resor, gospodarstvo, pa se postavlja pitanje zašto bi on sada pristao popravljati ono što su drugi uprskali.

‘Mnogi u HDZ-u se osjećaju namagarčeno’

U kakvom je stanju danas vrh HDZ-a? Jesu li točna nagađanja o jačanju pokreta otpora, o formiranju novog tima za preuzimanje HDZ-a?

“HDZ je zgranut i i zabrinut. Ali preuranjeno je očekivati nekakve dramatične promjene. Drugi puta srušiti svoju Vladu u dvije godine je preopasno – i to je ono što koči bilo kakvu unutarstranačku opoziciju”, smatra naš sugovornik iz redova HDZ-a.

Krug onih koji bezpogovorno podržavaju Andreja Plenkovića sve je uži, nema propitivanja je li lex Agrokor trebalo donijeti, nego – je li ga trebalo raditi i donijeti drugačije. “Mnogi se osjećaju namagarčeno jer nisu znali kako se to radi i ne mogu vjerovati da se to radilo tako neozbiljno. A to je ono što zamjeraju Andreju Plenkoviću, jer se smatra da je on to mogao i morao dogovoriti drugačije.”

“Zašto bismo mi sada bili ismijavani na hodnicima Sabora jer se Martina Dalić sastajala po „bunkerima” s ljudima za koje smo mi sada prvi put čuli?”, riječi su jednog saborskog zastupnika HDZ-a koji očekuje da se HDZ ozbiljnije pozabavi ozbiljnošću situacije i precizira postupke za minimaliziranje štete za stranku. “Jer raspad HDZ-a ili slabljenje HDZ- a je udarac za cijelu Hrvatsku.”

“Neovisno o svemu, stranka nije ranjena.”, ocjenjuje pak dr. Andrija Hebrang, HDZ-ov prvoborac, danas samo „običan član stranke”. “Nije mala stvar kada potpredsjednica Vlade iz redova HDZ-a podnese ostavku, ali radi se o situaciji koja se može kontrolirati i riješiti i koja neće donijeti štetu cijeloj stranci.”

Partneri održavaju Vladu ‘rukama i nogama’

Vlada ovakva kakva jest ima većinu i ostaje neupitna zato jer HDZ ima koalicijske partnere koji je održavaju „rukama i nogama”, kaže dr. Hebrang.

No, on je pesimist što se tiče raspleta krize u Agrokoru. „U suštini radi se o krizi velike privatne korporacije u koju se umiješala država. Lex Agrokor je bio vrlo riskantan potez, smatralo se da će lex ublažiti krizu, ali je istodobno država preuzela i odgovornost. No, u slučaju nagodbe, kriza neće biti riješena, nego slijede novi krizni trenuci, moguće tužbe itd. To jest proces o kojem ovisi Vlada ali i stabilnost i budućnost Hrvatske. Oko tog raspleta sam pesimist. U Hrvatskoj nije zaživjelo tržište, nema fair playa u gospodarstvu, nema iskustva u prevladavanju kriza – jer smo sve krize prevladali zaduživanjem.”

Hebrang smatra da se Hrvatska nalazi u jednom kompleksnom zahvatu koji bi mogao biti reformski, ali vrlo je rizično predviđati hoće li ga uspjeti svladati: „Hrvatska treba naučiti upravljati kriznim situacijama, treba naučiti pustiti više slobode gospodarstvu, a ne znam jesmo li za to dovoljno zreli. Americi je trebalo 200 godina…”

‘Zovite Ivicu Todorića’

Hebrang zamjera što se u trenutku kada je u Agrokoru izbila kriza izbjegla mogućnost da se ta kriza riješi uz pomoć – bivšeg vlasnika. “Osobno smatram da još uvijek nije kasno, da je moguće uključiti bivšeg vlasnika Ivicu Todorića koji je, uostalom, sam ustvrdio da je ono uspijevao riješiti takve krizne situacije ranije u kompaniji”.

Ne misli li da je to teško izvedivo, s obzirom na kazneni progon, na sve pogreške Todorićevog tima u upravljanju Agrokorom? „ Neću ulaziti u njegov kazneni progon, niti ga dovoditi u pitanje, to je stvar pravosuđa. No, činjenica je da su u Agrokor ulazile sve vrste inspekcija i revizija, i svih vrsta nadzora, pa nisu nalazili ništa što bi bilo alarmantno opasno ili pogrešno.”

„U lex Agrokor se ušlo iznenada i previše agresivno. A to nije dobro ni za HDZ, ni Vladu, niti Hrvatsku.”, smatra dr. Hebrang. Svojim stranačkim kolegama u vrhu stranke on zapravo sugerira smirivanje tenzija i – mudrije upravljanje. „To će onda biti put jačanja stranke.”