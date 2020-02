HDZ-OV NAČELNIK SKRIVA KUĆU NA PADINAMA BIOKOVA: ‘Ma koja vikendica, to je kućica od 40 kvadrata’

HDZ-ov načelnik Općine Baška Voda, Josko Roščić 2004. je kupio gotovo 15.000 kvadrata zemljišta na obroncima Biokova iznad Promajne te u imovinskoj kartici sve upisao kao voćnjak, ne navodeći kuću od 73 kvadrata s pomoćnim objektima

Josko Roščić, HDZ-ov načelnik Općine Baška Voda, koji tu dužnost obavlja već 27 godina, iz imovinske kartice je izuzeo kamenu kuću od 73 kvadrata s pomoćnim objektom, roštiljem i ostavom na padinama Biokova, iznad Promajne, doznaje 24sata.

Novinari su u posjedu ugovora iz 2004. kojima je Roščić kupio više zemljišta iznad Promajne. Tim je akvizicijama nakupio 11.615 kvadrata. To otprilike odgovara površini voćnjaka kojeg je naveo u imovinskoj kartici, zajedno s kućom od 64 kvadrata, kućom s okućnicom od 1353 kvadrata te stanom od 64 kvadrata u Baškoj Vodi.

Sve legalizirano 2017.

No, kuću na brdu iznad Promajne nije upisao. Prema Google Earthu, kuća je izgrađena nakon 2003. godine, a prema zemljišnim knjigama, legalizirana je 2017. Nije poznato ima li kuća građevinsku dozvolu, jer je na zemljišno knjižnom odjelu u Makarskoj “nestalo tonera”. Stoga su novinari upitali Roščića za komentar.

“Meni je sve upisano u imovinsku karticu. Molim, što? Ma koja vikendica, to je kućica od 40 kvadrata. Uredno je upisana. Ja ništa ne znam, može me bilo tko tako zvati, može s druge strane biti propalica. Dođite mi u Bašku Vodu, stanite ispred mene i pitajte me. Sad radim, ne mogu se baviti glupostima”, odgovorio je Roščić.

Potom su mu novinari poslali pisani upit i još ga jednom nazvali da ga priupitaju zašto kaže da ima “kućicu od 40 kvadrata”, kada u zemljišnim knjigama piše da je površina 73 kvadrata.

“Ja sam sve predao, ne znam jesu li oni objavili. To je njihova stvar. Neću pričati s vama, dođite u Bašku Vodu”. Na obavijest da je dobio mail s pitanjima, odgovorio je: “To je mail od općine, ja imam svoj privatni mail”, a potom i poklopio slušalicu.

Sumnjive procjene i prodaja broda

Što se tiče već spomenute imovine iz Roščićeve imovinske kartice, zanimljivo je vidjeti procjenu vrijednosti. Roščić kuću s okućnicom procjenjuje na 2,5 milijuna kuna, no lokalni agenti za nekretnine tvrde da je njena vrijednost puno viša; između 800 tisuća i 1,3 milijuna eura. Uz kuće i stan, načelnik Baške Vode ima i brod Stakloplastika iz 1985. godine kojeg je procijenio na 16.000 eura. No, na Njuškalu se pojavio oglas na kojem se isti brod u Baškoj Vodi prodaje za 45.000 eura, a navedeno je i da je brod proizveden 1988. godine.

Uvidom u javni pretraživač plovila vidljivo je kako je brod iz oglasa u Roščićevom vlasniku, a kao prodavatelj je naveden Roščićev sin, Mate. Inače, Roščić je uz Matu otac Dragice Vranješ, donedavne HDZ-ove saborske zastupnice, koja je ondje došla kao zamjena Milanu Kujundžiću, bivšem ministru zdravstva koji je smijenjen zbog malverzacija s imovinskom karticom.

Iz Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa potvrdili su da je Josko Roščić zadnji puta ažurirao svoju imovinsku karticu u srpnju 2017. godine.

