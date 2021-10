Komentirajući snimku mlaćenja migranata, načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović napisao je "Samo neka mlate! I ja sam nekada na paši krave tuko jer marva ide u kvar sve dok ne dobije“,

Niti na upit novinar idućeg dana, nije promijenio svoj stav, nego je govorio kako „Tu nema nasilja nego ljudi rade svoj posao“.

„Znači te palice imaju nekakav okvir. E sad taj okvir zakonski se može tumačiti na razne načine. Oni nisu tete u vrtiću, razumijete“, među ostalim je odgovorio 24sata.

Ipak, nakon što je njegov otvoreni poziv na nasilje privukao pozornost javnosti, a možda i vrha stranke, ipak se ispričao na Facebooku.

'Nevjerojatno koliko je pažnje izazvao moj komentar'

Njegov komentar prenosimo u cijelosti

Dugo godina već obnašam dužnost načelnika Općine Velika Ludina, puno je bilo dobrih stvari koje su se u to vrijeme odradile i sve su to pratili mediji. No međutim nevjerojatno je koliko je pažnje izazvao jedan moj kratki komentar na Kutinskom privatnom portalu „Kutina in“ prenesen preko FB društvene mreže, gdje sam prokomentirao aktualnu temu navodnog, a sad već i priznatog od naše policije, „batinjanja“ ilegalnih emigranata na Hrvatsko Bosanskoj granici .

Ako sam tim komentarom nekoga uvrijedio , ODMAH SE ISPRIČAVAM.

Međutim, rijetko komentiram na društvenim mrežama, ali u ovom slučaju bio sam „ponesen“ hajkom na Hrv. policiju koja je ,eto upotrijebila sredstva prisile na ljude koji uzastopno a ilegalno pokušavaju prijeći našu granicu.

'To je kratka forma koja ne može prikazati stav'

Komentiranje ispod članaka na FB svakako spada u kratku formu iznošenja mišljenja, i svakako takva forma kratke rečenice ne može prikazati cjelokupni stav, isto tako to nije moja službena izjava kakve dajem za medije.

Ja kao slobodan čovjek , ali i legalista ove države smatram da se zakoni moje države moraju poštivati, moramo ih poštivati mi građani ove zemlje ali i strani državljani kada ulaze u Hrvatsku.

Nikada mi nije palo na pamet da uđem u neku zemlju ilegalno ili da iz svoje zemlje ilegalno izađem.

Ako netko pokuša , mora se bojati i represivnih mjera koje provodi a tko drugi nego policija.

Imam dosta poznanika koji rade u policiji i pričaju mi šta se događa na granici, zamislite situaciju gdje u koloni preko granice ide veća grupa emigranata ,a nekoliko policajaca mora zaustaviti te ljude te ih vratiti na polazište. Kada ih vratiš, oni kreču ponovo i ponovo.

'Miroljubiv sam građanin'

Zbog toga sam u komentaru napisao što sam napisao.

Napominjem da sam miroljubiv građanin koji u 55 godina života nisam imao nikakvih ekscesa, kaznenih prijava, sudskih procesa itd. Nemam predrasuda prema nijednoj naciji niti vjeri.

Svojim komentarom htio sam dati podršku Hrvatskim policajcima koji rade teški posao na granici za vrlo male plaće, pri tom poslu izloženi su i određenom riziku a svako malo im se pokušava nalijepiti naljepnica „batinaša“. Također se želi i Hrvatska prikazati kao zemlja koja krši ljudska prava.