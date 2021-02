HDZ-OV KANDIDAT DAO PRVI INTERVJU: Bilo je i neugodnih pitanja, ali on je baš samouvjeren: ‘Ja ću biti novi gradonačelnik’

‘U sudačkoj nadoknadi uđe nogometaš, zabije gol, pobjedi se i taj čovjek postane stožerni igrač te momčadi. To je priča koju ćete gledati na lokalnim izborima’, rekao je Filipović predviđajući svoj trijumf na izborima

Premijer Andrej Plenković danas je predstavio novog HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, nakon što je Damir Vanđelić ipak odbio biti kandidat vladajuće stranke.

Davor Filipović gostovao je u RTL-u Danas, gdje je odgovarao na brojna pitanja. Intervju prenosimo u cijelosti s portala Vijesti.hr.

Dio oporbe već vas je nazvao glinenim golubom uz poruku da je pravi kandidat HDZ-a Milan Bandić. Jeste li vi alibi kandidat?

Kada pogledate kandidate za gradonačelnika Zagreba, s jedne strane imate Bandića, koji je kada se dogodio nesretni potres u Zagrebu rekao da su naši sugrađani krivi za to što se dogodilo, koji u situaciji kada naši školarci nisu imali sapun u školama, rekao da oni ruke trebaju prati lugom. S druge strane imate Tomaševića, kojeg osobno poštujem, ali ako mu pogledate životopis, on vrvi od aktivizma i vidite da nikada nije radio u nekom ozbiljnom sustavu, a kamoli da ga je vodio.

Pitanje je bilo jeste li vi alibi kandidat?

Ako su oni pravi kandidati, ja sam sto posto alibi kandidat. Moram se osvrnuti na riječi Grbina, osim vrijeđanja SDP nema za ponuditi ništa. U SDP-u Zagreba su sve Bandićevi studenti i učenici. A mogli smo vidjeti i zadnjih dana da su se u potpunosti raspustili. Niti smo čuli kakvu ideju, program ili viziju nego samo vrijeđanje što kontinuirano dolazi od takvih stranaka u Zagrebu.

Na predstavljanju ste rekli da kada se gleda unazad da se sve dobro vidi. A ako se gleda unazad četiri godine da HDZ nije podržao Milana Bandića onda Milana Bandića ne bi ni bilo.

Ono za što smo se zalagali je politička stabilnost u cijeloj zemlji pa tako i u Zagrebu. Kada se pogleda unazad četiri godine možete vidjeti da je Remetinečki rotor rekonstruiran i da je financiran s 320 milijuna kn bespovratnih sredstava, da je ZET nabavio 44 nova autobusa koji su financirani sa 100 milijuna kuna bespovratnih sredstava, osigurano je 22 milijuna bespovratnih sredstava iz EU za projektno tehničku dokumentaciju za dječju bolnicu. To je sve rezultat sinergijskog djelovanja Vlada RH, premijera Plenkovića i Gradskog HDZ-a.

Gradskog HDZ-a zajedno s Milanom Bandićem. Znači li to da ste spremni nastaviti suradnju s Bandićem i nakon lokalnih izbora?

Isključivo Gradskog HDZ-a i Vlade RH. Studenti i učenici Milana Bandića iz SDP-a su od 2011. godine do 2016. godine tek 57 milijuna kuna je ušlo iz EU fondova, a tad su ti dečki mogli pokazati što znaju, a nisu pokazali.

Činjenica je da ste rekli da Milan Bandić vodi Zagreb u bankrot. Je li to istina? Jeste li vi, također, zajedno s ostalim zastupnicima HDZ-a digli ruke za njegov proračun?

Ja sam rekao da je ovakav način upravljanja financijama dugoročno neodrživ. U jednom trenutku Grad Zagreb je akumulirao milijardu i 300 milijuna kuna manjka u proračunu i preko 750 milijuna kuna dospjelih, a neplaćenih obveza. Prema tome, poslali smo poruku da se mora napraviti radikalan zaokret da ne bi doživjeli tu crnu sudbinu. Sukladno članku 60. stavku 6. Statuta Grada Zagreba eksplicitno piše da je gradonačelnik odgovoran za izvršenje proračuna. Prema tome, ono što smo mi mogli napraviti je upozoriti, ponuditi rješenja kao što smo i radili.

Ali ste dignuli ruku za njegov proračun. To je činjenica.

Govorite o zadnjem proračunu.

Da.

E to vam moram posebno naglasiti. Zadnji proračun treba promatrati u kontekstu Covid krize i još goreg potresa koji je sve zadesio. Jednostavno, htjeli smo biti faktor stabilnosti i ne dovoditi naše sugrađane u još jednu krizu, tri mjeseca prije izbora.

Spremni ste surađivati i nakon izbora?

Nakon izbora ćemo vidjeti kakva će biti situacija u Zagrebu. Uvjereni smo da ću ja biti novi gradonačelnik uz potporu svih naših sugrađana i da ćemo moći sastaviti Gradsku skupštinu onako kako mi to želimo.

Kako ste u to uvjereni s obzirom da ste nepoznati na nacionalnoj razini. Ista situacija je i u Zagrebu. Kako se mislite nametnuti ljudima koji vas zapravo i ne poznaju?

Ne mogu se složiti s vama. Ja sam sveučilišni profesor. Više od 11 godina predajem na Ekonomskom fakultetu pa je tako tisuće studenata prošlo kroz moja predavanja. Četiri godine sam izrazito aktivan u radu Gradske skupštine, a i ovo je prilika da me upoznaju oni koji me eventualno ne poznaju. Tri i pol mjeseca do izbora je sasvim dovoljno da svi znaju tko će biti novi gradonačelnik Zagreba.

Je li ugodan osjećaj biti, zapravo, drugi izbor, s obzirom da je Damir Vanđelić odbio premijera Plenkovića?

To ću komentirati u športskom kontekstu. Često ste mogli vidjeti da ponekad trener uvede igrača i u zadnjoj minuti utakmice koji pogodi tricu za pobjedu. Ili u sudačkoj nadoknadi uđe nogometaš, zabije gol, pobjedi se i taj čovjek postane stožerni igrač te momčadi. To je priča koju ćete gledati na lokalnim izborima.