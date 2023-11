Pemda službeno nemamo nijednog kandidata za očekivati je da će po novi mandat ići Zoran Milanović, a RTL Direkt doznaje da bi mu jedan od protukandidata mogao biti i doktor Dragan Primorac.

Kao potencijalni kandidat HDZ-a spominjao se i ambasador pri UN-u Ivan Šimonović, pa premijerov savjetnik Mate Granić, čak i vitez Željko Reiner. Sada se sve glasnije šuška da HDZ razmišlja i o Draganu Primorca, bivšem ministru, danas znanstveniku, koji se još 2009. prvi put kandidirao za predsjednika, tada doduše kao nezavisni kandidat. Danas nam se javio između prekooceanskih letova, i kratko poručio da očito svi osim njega znaju za kandidaturu.

"Kad bi išao kao intelektualac, doktor, uspješan poduzetnik, i da onda u drugom krugu kupi glasove desnih birača, onda bi bio dobar kandidat, ali ne smije ići kao HDZ-ov kandidat. Dragan Primorac može biti novi Mikšić", kaže politički analitičar Krešimir Macan.

"Doživljavam ga kao preslabog kandidata koji bi mogao u sraz s aktualnim predsjednikom države, ali mene to ne smeta", kaže Dalija Orešković, bivša kandidatkinja za predsjednicu.

Druga bivša kandidatkinja Katarina Peović misli da "HDZ nije baš imao dobre kandidate u prošlosti, pa neće ni sada".

'Neka mu je sa srećom'

Drugi krug prošli je put za dlaku izmakao još jednom ne političaru Miroslavu Škori. Da se repriza dogodine neće dogoditi, potvrdila nam je njegova sestra. "On se sigurno neće više kandidirati, a tko god još izađe na megdan predsjedniku Milanoviću, neka mu je sa srećom", rekla nam je Vesna Vučemilović.

I doista će im trebati sreće, jer je Zoran Milanović prema svim anketama najpopularniji političar u državi, možda baš zbog prkosnog stava prema Vladi.

Hoće li biti drugog mandata aktualnog predsjednika, e to još ne znamo. "Na to pitanje vam neću odgovarati sigurno do parlamentarnih izbora, ako budemo živi i zdravi, a nakon toga ćemo vidjeti. Prema tome, nemojte me o tome uopće pitati, gubite vrijeme", rekao je Milanović.

Gubiti vrijeme sigurno neće protukandidati, jednom kad uđu u utrku, posebno oni koji bi, poput najboljeg globalnog primjera, predsjednika Ukrajine, u nju ušli iz šoubiznisa. A potencijalnih Škorinih nasljednika ima.

"U ovoj situaciji, kad bi se Severina kandidirala, sigurno bi bolje prošla od većine kandidata. Mi smo zreli da ljudi svoje razočaranje i bijes prema aktualnim garniturama koje su na vlasti pokažu tako da izaberu nekog trećeg i kažu 'evo, vam ga na'", kaže Krešo Macan.

