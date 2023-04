Brojnim turistima je Dubrovnik najljepša destinacija u Hrvatskoj i destinacija koju najviše posjećuju. Vole posjetiti i ljepote mimo Straduna pa tako odu do Omble, za koju kažu da je najkraća rijeka na svijetu. Ipak, taj bi krajolik mogao biti narušen.

Prema prostorom planu županije, planirana brza cesta od Osojnika prema dubrovačkom aerodromu trebala bi proći rijekom Dubrovačkom, dijelom Dubrovnika gdje živi gotovo trećina stanovništva.

Vijadukt iznad krovova kuća?

"Ta cesta bi išla poviše svih ovih kuća - pa kroz Rožat pa sve do Brgata", govori predsjednik gradskog kotara Komolac Tomo Kristović za RTL Danas.

"Taj projekt je toliko loš da bi mogao izazvati ekocid pa i genocid jer će morati iseliti stanovnike iz ovog kraja", kazao je stanovnik Komolca Marin Pavlović.

Tako bi ovim stanovnicima iznad krovova kuća mogao niknuti vijadukt. Alternativu vide u tunelu od Tuđmanova mosta prema Brgatu.

"Nije točno da smo mi protiv te prometne strukture, mi smo protiv ove - nalazimo se u naturi 2000", kazao je iz građanske inicijative "Spasimo Omblu" Katarina Matović.

Neslaganje gradonačelnika i župana

Izvor Ombla je glavni izvor pitke vode za šire područje Grada Dubrovnika pa tako brojni Dubrovčani ga nazivaju i "Vrelom života". Ipak, gradonačelnik i župan se baš i ne slažu...

"Župan ima svoja stajališta, ja imam svoja, kad gradimo cestu pojačavamo kvalitetu života - u ovom slučaju bi se dogodilo upravo suprotno", govori dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

"Ne mogu građani reći da ne žele, ne mogu to reći, to nije pravo građana - pravo je da ukažu na štetan utjecaj i ako se to ukaže - da, od ceste neće bit ništa", kazao je župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Iz Hrvatskih cesta poručuju - izrađena je Studija o utjecaju na okoliš i upućena u Ministarstvo pa će javnost moći dati primjedbe.

Građanima pak kažu da su spriječili izgradnju hidroelektrane na Ombli pa se nadaju da će zaustaviti i gradnju ove kako kažu tranzitne, a ne brze ceste.