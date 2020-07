HDZ-OV GRADONAČELNIK BENKOVCA TRI GODINE NIJE ISPUNIO IMOVINSKU KARTICU: ‘Ne stižem. Uostalom, to je nemoralan čin’

Otkako je u lipnju 2017. preuzeo vlast u Benkovcu, Tomislav Bulić nije naveo gotovo ništa u svojoj imovinskoj kartici, a uz opravdanje kako puno radi i nema vremena, smatra da je to ‘skidanje gaća’ jer se ne osjeća dužnim javno obznaniti svu imovinu koju je stekao prije nego što je postao gradonačelnik

Još jedan HDZ-ov dužnosnik ima problema s ispunjavanjem imovinske kartice. Naime, otkriveno je da gradonačelnik Benkovca, Tomislav Bulić, od lipnja 2017. kada je preuzeo dužnost, do danas nije ispunio imovinsku karticu. Iako je to problem mnogim njegovim stranačkim kolegama, oni su barem pokušali popuniti taj važan dokument, no on nije naveo gotovo ništa. Iako je Slobodnoj Dalmaciji poručio da u tri godine nije našao vremena za to, iz njegovih se odgovora da iščitati što zapravo misli o toj obvezi.

“Koji god zakon da me obvezuje na popunjavanje imovinske kartice, on je nemoralan. Kao prvo, ja nisam rekao da neću ispuniti karticu, već da ne stižem. Radim puno i kao gradonačelnik i kao član OPG-a koji je u vlasništvu supruge. Imam petero djece i brojne obveze”, započeo je Bulić.

‘Stat ću pred bilo koje povjerenstvo’

Dakle, on smatra da je popunjavanje imovinske kartice – nemoralan čin. Objasnio je svoj stav i pritom bio pomalo slikovit.

“Stat ću pred bilo koje povjerenstvo u ovoj državi i odgovarati na sva pitanja o tome što sam stekao od kada sam stupio na dužnost prije tri godine. Ja sam dužnosnik i to je u redu. Ali zašto ja moram ‘spuštati gaće’ i upisivati svaki detalj o onome što sam zarađivao ili nasljeđivao dok nisam postao dužnosnik? To je apsolutno nemoralno. To se direktno tiče i članova moje obitelji, te stvari koje se događaju nakon smrti roditelja, ostavinske rasprave, upisivanja imovine… I ja sad moram to u detalje objaviti pred cijelom nacijom i pred svima koji će to čitati u gradu gdje sam gradonačelnik. Jeste li vi ikada pogledali što se sve tamo traži, što sve treba upisati?”, izjadao se benkovački gradonačelnik.

HDZ-OVAC DOBIO 200.000 KUNA: U imovinskoj kartici ih prijavio kao miraz od punca, a oženio se prije 20 godina

Priznao da nije upisao gotovo ništa

Iako je obećao da će je ispuniti, pitanje je hoće li od silnog posla to stići. Naime, u zadnjoj je godini mandata; lokalni bi se izbori trebali održati u svibnju sljedeće godine. No, zbog svoje je zaboravnosti, a vjerojatno i stava prijavljen Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa.

“Neka ide sve svojim tijekom. Ja ću popuniti što treba, evo, valjda ću stići ovih dana, a oni neka rade svoj posao. Ostajem pri stavu da je to zaista ‘skidanje gaća’ pred javnošću, to obznanjivanje imovine koju je čovjek stekao prije nego što je postao dužnosnik”, poručio je benkovački gradonačelnik, koji je uz to umirovljeni zapovjednik počasne Predsjedničke garde, diplomirani kriminalist, poljoprivrednik i predsjednik HDZ-a Benkovac.

Bulić će zaista imati dosta posla, s obzirom na to da mu u imovinskoj kartici nedostaju podaci o kreditu od 114.000 eura, 25 hektara u Biljanima i Korlatu koje je 2011. uzeo u zakup, kupnji 1,3 hektara zemljišta 2009. godine te udjelima u tvrtkama i vrijednosti dionica koje ima.

Priznao je svoje propuste i pojasnio da je kredit uzeo prije 12 godina kako bi obnovio očevinu, no novac mu nije vraćen pa je kao obeštećenje dobio kuću i zemljište. Dodao je da je prodao udjele u Turisthotelu, no braniteljske udjele još ima. Za kraj je rekao da je točno da nije napisao da ima Volkswagen Polo star 17 godina i da će sve to “sada popraviti”.