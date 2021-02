HDZ-ov EKONOMIST I KOŠARKAŠ BIT ĆE PRIJETNJA BANDIĆU: ‘Ima gard i bije ga glas političkog protivnika aktualnog gradonačelnika’

Kolege iz HDZ-a neočekivanog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, Davora Filipovića opisuju kao ambicioznog, realnog, impulzivnog i borbenog čovjeka, a uz političku i ekonomsku karijeru, bavi se i košarkom.

Izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, zastupnik u Gradskoj skupštini, predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma i tajnik zagrebačkog HDZ-a Davor Filipović u srijedu će na sjednici Gradskog odbora HDZ-a i službeno biti nominiran za gradonačelničkog kandidata, doznaje Jutarnji.

Iako je javnosti poprilično nepoznat, Filipović je zapravo “rezerva”, jer je premijer i šef stranke Andrej Plenković na tom mjestu vidio šefa Fonda za obnovu, Damira Vanđelića. No, ovaj ga je odbio, zbog čega se u stranačkim kuloarima spominje da “sasvim sigurno oko Vanđelića nije ista klima sada i prije mjesec dana.”

“Šteta što je ovako ispalo. Filipović ima velik potencijal i da smo odluku o tome da će on biti HDZ-ov kandidat protiv Milana Bandića donijeli prije barem pola godine, danas bi svi drugačije pričali o njemu. Nemojte ga podcijeniti, veliki je borac”, poručio je jedan zagrebački HDZ-ovac i dodao da izborna bitka nije unaprijed izgubljena, kao što je to bilo s ranijim kandidaturama Drage Prgometa, Margarete Mađerić i Jasena Mesića.

“I privatno sam dobar s Filipovićem. Ambiciozan je, ali isto tako vrlo realan. Dakle, njegova ambicioznost nije pretjerana ili utemeljena na krivim pretpostavkama. U političkim raspravama zna biti vrlo oštar. U Gradskoj skupštini, od svih zastupnika HDZ-a, on je ulazio u najjači fajt s gradonačelnikom Bandićem. Iskreno, HDZ s Filipovićem možda prvi put u posljednjih 20 godina, uključujući i moju kandidaturu, ide u gradonačelničku utrku s kandidatom koji detaljno zna kako funkcionira Grad. Kao predsjednik skupštinskog Odbora za financije, posebno dobro razumije poslovanje Grada, a upravo će upravljanje gradskim financijama biti ključno u iduće četiri godine”, smatra Drago Prgomet, bivši predsjednik Gradske skupštine i posljednji gradonačelnički kandidat HDZ-a.

‘Tip koji ne odustaje lako’

No, ima i onih kolega iz stranke koji njegovu ambicioznost i impulzivnost vide kao manu. “Bez ambicije, pa i impulzivnosti ne možete biti punokrvni političar, to je jasno. No, kod Filipovića ponekad vidim preveliku impulzivnost, a to čitam i kao znak njegove političke nezrelosti. On je tek prije, čini mi se, sedam godina ušao u stranku, a jedino političko iskustvo mu je ovih nepune četiri godine koliko je naš zastupnik u Skupštini. Razumijem da je on rođeni sportaš, da je prirodno prodoran, ali impulzivnost u kombinaciji s političkim neiskustvom može stvoriti problem. Ukupno ocjenjujući, Filipović je u ovom trenutku vjerojatno najbolje što mi u zagrebačkom HDZ-u možemo ponuditi. Dobro kotira među članstvom, a njegov sukob s Bandićem u Gradskoj skupštini donio mu je nekoliko ekstra poena u gradskom HDZ-u, barem kod onih koji nisu fascinirani Bandićevim likom i djelom”, govori HDZ-ovac koji nije uvjeren da je Filipović najbolji kandidat za gradonačelnika metropole.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini, Kazimir Ilijaš, vidi Filipovića kao jako borbenog čovjeka. “On je tip koji ne odustaje lako. Kao i ja, strašno voli sport. Ja rukomet, on košarku. Dobar je materijal za kandidata za gradonačelnika. Obrazovan je, ima već prilično i radno i životno i političko iskustvo. Ima gard i bije ga glas izrazitog političkog protivnika aktualnog gradonačelnika Milana Bandića. On je po prirodi borac, sportaš, i to će mu sasvim sigurno puno pomoći u izbornoj kampanji”, ističe Ilijaš.

Košarkaš i ekonomist

Inače, Davor Filipović je rođen 1984. godine u Sarajevu. Obitelj je napustila glavni grad BiH u jeku najžeščih ratnih razaranja. Filipović iz Sarajeva je otišla u ratu, nakon višemjesečnog bombardiranja grada. “Kao izbjeglice, najprije smo živjeli u Promajni kraj Makarske gdje sam završio treći i četvrti razred. Peti i šesti u Makarskoj, a sedmi i osmi u Splitu gdje sam igrao košarku za KK Split i prošao sve selekcije od pretkadeta do juniora. Nakon završene srednje Ekonomsko-birotehničke škole dobio sam sportsku stipendiju i otišao igrati košarku i studirati na Fairleigh Dickinson University u New Jerseyju. Igrajući u najjačem rangu američke sveučilišne košarke (NCAA division 1) od 2002. do 2004. uspješno sam studirao Business Management. Nakon što sam s 26 godina doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na natjecanju doktorskih disertacija 2012. u organizaciji Europskog udruženja doktorskih studija moja je disertacija u konkurenciji 67 sveučilišta iz 25 zemalja uvrštena u top 10 disertacija. Nagrađen sam i stipendijom Andrónico Lukšić i Abaroa Fellowship na Harvard Kennedy School of Government”, piše u Filipovićevoj biografiji.

Trenutno sa suprugom i sinom živi na Donjim Sveticama. Njegovi roditelji, također ekonomisti, ostali su u Splitu te vode obiteljsku tvrtku. Filipović i dalje igra košarku, a ponekad je znao zaigrati i s bivšim veleposlanikom SAD-a u Hrvatskoj, Robertom Kohorstom.

