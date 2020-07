HDZ-OVAC DOBIO 200.000 KUNA: U imovinskoj kartici ih prijavio kao miraz od punca za stan u Zagrebu; ‘Tako mi to na selu zovemo’

Iako se oženio prije 21 godinu, ravnatelj Državne geodetske uprave, Damir Šantek, dobio je od punca 200.000 kuna za kupnju stana u Zagrebu, a od države je još 2009. dobio materijal za gradnju kuće u Glini koju još nije dovršio

Stara je vijest da HDZ-ovi dužnosnici imaju problema s podacima u imovinskim karticama. No, nova je vijest da primaju svadbene miraze od 200.000 kuna. Naime, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Damir Šantek tim je riječima novinarima 24sata pojasnio donaciju koja je navedena u njegovoj imovinskoj kartici. Novac mu je uplatio Milan Leljak, jedan od suvlasnika tvrtke Lemia koja posjeduje kemijske čistionice i praonice u Zagrebu. Osim toga, Lemia uredno posluje i s državom, pa je tako samo ove godine iz proračuna dobila 108.000 kuna.

Šantek je novinarima pojasnio kako mu je Leljak punac. I dok nema ništa sporno da netko iz suprugine obitelji daje poklon, miraz ili dotu tijekom vjenčanja, neobično je što se Šantekov punac to sjetio dati 21 godinu nakon njihove svadbe.

“Milan Leljak je moj punac i on je svojoj kćerki, mojoj ženi, dao novac da kupimo stan. To je miraz, kako mi to na selu zovemo, to otac daje kćeri. Ja sam od 1999. u braku sa Suzanom i imamo dva sina. Ona radi kao ravnateljica knjižnice i čitaonice, a ima i završena dva fakulteta. A što se tiče miraza sada, nakon 20 godina, ja imam dvoje djece i ne možete mi reći da ih neću cijeli život pomagati. To bi meni trebalo biti normalno”, poručio je Šantek.

Uz ukupno 25.400 kuna prihoda, kako piše u imovinskoj kartici, supružnici Šantek i dalje žive u Glini kod njegovih roditelja. Ravnatelj Državne geodetske uprave je pojasnio kako mu je ponestalo novca za stan kojeg je prošle godine kupio na zagrebačkim Srednjacima, pa mu je “mirazom” pomogao punac, koji mu, kaže, i inače pomaže.

Po zakonu to nije zabranjeni dar

On bi se iz potencijalne afere mogao izvući iznimkom od pravila koja stoji u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Naime, “uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja” ne ulaze u kategoriju zabranjenih darova. No, je li baš 200.000 kuna uobičajeni dar Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nije odgovorilo novinarima, već su poručili da će ispitati sve okolnosti tog slučaja te otvoriti predmet. No, zato su prema Šanteku bili konkretni.

“Znam za pravilo o svim primanjima i donacijama iznad 500 kuna i tu sam čist. To je u redu. Pitao sam ih da vidim kako da to vodim i to sada ostaje u arhivi. U novoj kartici nema više ničega”, poručio je Šantek.

Kuća stoji u roh-bau stanju

Imao je Šantek problema s Povjerenstvom još prošle godine kada je kažnjen sa 7000 kuna, jer je dodijelio posao tvrtki svog kuma. Mogao bi i sad imati problema. Naime, živi s roditeljima, iako je na parceli u Glini ucrtana još jedna kuća. Za nju je 2009. od države dobio građevinski materijal.

“Morali smo graditi kuću od temelja, da vam ne pričam sad kakvo je stanje tamo. Jest, živim s roditeljima, a ova druga kuća za koju sam dobio materijale od države je u roh-bau stanju. U Zagrebu su cijene otišle u nebo i ljepše mi je živjeti u Glini. Mali gradići su uvijek ljepši od gužve, ali bojim se da će mi oboje djece otići”, pojasnio je Šantek.

Ravnatelj Državne geodetske uprave, po imovinskoj kartici, osim kuće i stana ima kredit u OTP banci od 225.000 kuna i 15 godina staru Opel Astru. Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatskog geodetskog društva, HAKUD-a Glinska tamburica i Družbe Braće Hrvatskog Zmaja. Krajem svibnja ove godine imenovan je vršiteljem dužnosti predsjednika Vijeća nacionalne infrastrukture prostornih podataka Vlade RH.