HDZ-ov BRANKO BAČIĆ: ‘Nema govora o rekonstrukciji Vlade, Bandić nije tražio razgovor na tu temu’

Predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak kako nema rekonstrukcije Vlade i da Milan Bandić nije tražio razgovor na tu temu niti za to ima potrebe, te podsjetio kako su pred Vladom još dvije godine mandata.

„Podebljanje broja zastupnika u Bandićevu Klubu jako puno govori o strankama i klubovima iz kojih dolaze ti zastupnici, koji dodatno pojačavaju Bandićev Klub. Što se tiče odnosa u vladajućoj većini, to ne znači ništa. O tome u ovome trenutku ne razgovaramo, niti je to tema vladajuće većine“, odgovorio je Bačić na upite novinara u Saboru.

Upitan što će odgovoriti ako Bandić zatraži mjesto u Vladi, Bačić je rekao da „ne odgovarati na hipotetska pitanja ‘što će biti ako bude’“.

Bačić: Nema govora o rekonstrukciji Vlade

Pred Vladom su još dvije godine mandata i ne mogu nagađati hoće li biti kakve rekonstrukcije, ali u ovom trenutku nikakve riječi, pitanja, prijedloga o rekonstrukciji Vlade nema. Prisiljavate me da odgovaram na ta pitanja, ali nema rekonstrukcije Vlade. Gospodin Bandić nije tražio razgovor na tu temu, niti o tome razmišljamo niti za to ima potrebe, izjavio je novinarima predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika.

„Mjesecima smo imali stabilnu većinu. Kao predsjednik Kluba nijednom nisam bio u poziciji da se neugodno iznenadim jer nemamo kvorum i dovoljnu većinu za donošenje bilo kakvih odluka u Saboru. Bili smo stabilni sa 77 ruku, a je li većina sada 79 ili 80, u bitnome, što se nas u HDZ-u tiče, nije relevantno“, poručio je.

‘Većina je stabilna’

„Ne sekiraju me motivi onih koji ulaze u Bandićev Klub, je li to zato da se ovaj mandat odradi do kraja i oni budu zastupnici jer inače ne bi. Meni je važno da je većina stabilna. Hoće li ona biti podebljana s jednim, dvoje ili troje zastupnika, nije relevantno. To što dio oporbenih zastupnika nije zadovoljan radom svojih klubova pa se zbog toga priključuju Bandićevom klubu, o tome i njihovim motivima ne želim špekulirati, ali pretpostavljam da je riječ o nezadovoljstvu vlastitom pozicijom u svom klubu ili stranci”, ocijenio je Bačić.

Naglasio je da “HDZ na pabirči po drugim klubovima. Mi imamo stabilnu situaciju u svom klubu, i ova stabilna većina i rad Vlade drže me u uvjerenju da ćemo odraditi mandat do kraja“, dodao je.

Na pitanje što ‘poručuje HSLS-u’ iz kojeg kažu idu iz Vlade ako Bandić uđe, Bačić je istaknuo kako im „poručuje da nastave surađivati s HDZ-om u ovoj vladajućoj većini“.

„Kolega Darinko Kosor je iznimno korektan koalicijski partner. U svim do sada važnim temama nije bilo prijepora i nastavit ćemo surađivati s HSLS-om i Kosorom“, istaknuo je.

Bačić je rekao i kako se ne slaže s ‘ocjenom’ da se zastupnici koji prelaze Bandiću ‘gade’ javnosti, i smatra to prilično grubom ocjenom.

„Svaki zastupnik ima svoje ime i prezime, svoj put i svoju budućnost, a već sam vam rekao zašto mislim da napuštaju svoje stranke koje su osnivali“, kazao je.

Bačić je podsjetio kako je „vladajuća koalicija stabilna već dvije godine, neovisno o tome je li se Klub Milana Bandića posljednjih dana proširio jer je to za stabilnost vladajuće koalicije irelevantno“.

Bačić: Nemam saznanja o političkoj korupciji

„Ne bih optuživao ni zastupnike ni stranku Milana Bandića za političku korupciju, zadnja sam osoba koja na temelju ‘rekla-kazala’ donosi stavove i ne želim na taj način razgovarati. Što se tiče izjava Ivana Vrdoljaka, ako ima kakvu informaciju, neka je proslijedi tamo kamo je takvim informacijama mjesto. Ja o političkoj ili bilo kakvoj drugoj korupciji nemam saznanja“, poručio je Bačić.

Također je novinarima potvrdio da ide na današnju promociju knjige Martine Dalić.

Pojasnio je da je iz Vlade otišla zbog toga što je jedan dio postupka donošenja Zakona o izvanrednoj upravi bio netransparentan, i kao najodgovornija osoba za donošenje tog zakona Martina Dalić podnijela je taj politički teret i dala ostavku.

„Ta sjena koja se bacila na izniman, besprijekoran postupak donošenja Zakona o izvanrednoj upravi i njegovoj provedbi, sve do petka kada je Visoki trgovački sud potvrdio nagodbu u predmetu Agrokor, pokazuje kako je to bila sjajna intervencija Vlade, kojom je u velikoj mjeri spašeno hrvatsko gospodarstvo. I zato me interesira njena knjiga i ono što ima za reći“, zaključio je Bačić.