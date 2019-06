HDZ OŠTRO NAPAO PRIJEDLOG HSS-A: Novim Zakonom žele stati na kraj nezakonitom stjecanju imovine 70-postotnim porezom

Iako priznaju kako je HSS-ov prijedlog Zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine ‘dobra ideja’, uputili su mnoštvo kritika

Na snažno zagovaranje HSS-ovih zastupnika da Hrvatski sabor donese njihov zakon o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine, iz HDZ-a su uzvratili da je taj zakon “štivo opće naravi” i u praksi neprovediv.

“Ne negiram dobru ideju HSS-a, ali kanimo se politikanstva, jer ispada da nam ni jedna institucija ne radi ništa, od Porezne uprave do Carine, MUP-a…”, uzvratio je HSS-ovcima HDZ-ov Ivan Šuker ističući da im zakon nije usklađen ni s Ustavom, niti s nizom drugih zakona.

“Motiv zakona je dobar, no samo utvđivanje nezakonito stečene imovine je zahtjevno i treba ostati kod toga da su jedino sudovi mjerodavni to raditi”, odgovorila je Marija Jelkovac (HDZ) na HSS-ov prijedlog po kojemu bi to radila Porezna uprava, a ne sudovi.

NOVINARI PROČEŠLJALI IMOVINSKE KARTICE POLITIČARA, IMA IH PRLJAVO BOGATIH: Apsolutni šampion (HDZ) ima 12 stanova, Audi A8, Rolex…

GDJE JE NESTALA KUĆA U REMETAMA GORANA MARIĆA? ‘Doći će vrijeme kada ću ja govoriti…’

Porezna uprava, a ne sudovi

Davor Vlaović (HSS) kazao je da u njegovoj stranci predviđaju da nadležna Porezna uprava provodi zakon te da ne ide ka sudskim postupcima koji dugo traju. Po HSS-ovu prijedlogu, objašnjava, Porezna bi uprava mogla na temelju evidencija koje ima utvrditi koliko je tko uprihodovao i eventualni nesrazmjer prihoda i imovine. U takvoj situaciji mogla bi razrezati porez po povišenoj stopi od 60 do 70 posto i u roku 15 dana naplatiti ga od onoga tko je nazakonito stekao imovinu: “Krajni je rok da kažemo ‘stop’ nezakonitom bogaćenju pojedinaca, da se zapitamo od kuda ministru koji ima plaću 20 tisuća kuna tri stana i dvije kuće”, ističe Vlaović, iznoseći podatak da je u “sivoj zoni” oko 30 posto hrvatskog BDP-a, odnosno negdje između 40 i 50 milijardi kuna godišnje.

Tvrdeći da u hrvatskoj državi vrijedi pravilo da je “zakon paukova mreža u kojoj se hvataju sitne mušice, a pauci lete kroz nju”, Željko Lenart (HSS) pozvao je kolege da pogledaju kakvi se “bijesni auti” voze u Hrvatskoj i kakvu imovinu imaju 20-godišnjaci. Upire prstom u imovinu aktualnih ministara Tolušića, Žalac, Marića, pitajući se kako su to uspjeli steći da ministarskim plaćama? “Pa oni kao da ne jedu, nemaju djecu”, primjećuje HSS-ovac, tvrdeći da su političke elite i interesne skupine u Hrvatskoj stvorile mrežu koju je teško razbiti. Pozdravljajući HSS-ovu inicijativu, SDP-ov Saša Đujić dvoji bi li Porezna uprava, s obzirom na “hadezeaciju institucija”, istraživala ministre, a Marija Alfirev (SDP) ima objašnjenje zašto su je odbili Vlada i saborski Odbor za pravosuđe. Možda zato, kaže, jer im je normalno “imati mercedes u dvorištu, a ne znati od kuda, imati ‘roštilj’, a ne reći od kuda imati hotel i 21 godinu”.

ŽALAC NEUVJERLJIVA O LUKSUZNOM AUTOMOBILU U DVORIŠTU: ‘Auto je od mojih roditelja, ne razumijem čemu tolika prašina’

TOLUŠIĆ ISPRAVIO NEPRECIZNOSTI U IMOVINSKOJ KARTICI: ‘Očitovat ću se o tome Povjerenstvu u roku od 15 dana’

Plemenito i naivno

Plemenitim i naivnim, HSS-ov zakon naziva Predrag Matić (SDP): “Dok su 90-ih branitelji ginuli, drugi su krali, odbijanje zakona znači da ne žele da se to dotakne”, tvrdi Matić i poziva da se “ozakoni” izjava bivšeg HDZ-ovog zastupnika Ljube Ćesića Rojsa “Tko je jamio, jamio” i da Hrvatska, napokon, krene naprijed.

Sabor je u ponedjeljak, bez veće rasprave raspravio tri Vladina zakonska prijedoga, među njima i onaj o potvrdi Uredbe (EU) Europskog parlamenta i vijeća o recikliranju brodova čiji je cilj spriječiti ili na najmanju mjeru svesti nesreće, ozljede i druge štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš: “Brodovi su se donedavno reciklirali na vrlo nesiguran, primitivan i ekološki neprihvatljiv način, stariji se sjećaju rezališta Sveti Kajo kod Splita, oblaka dima i onečišćenja Kaštelanskog zaljeva brodskim uljima”, kazao je Branko Bačić (HDZ), jedini koji je raspravljao o tom prijedlogu.