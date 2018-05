Odljev takve brončane biste inače košta 6-7 tisuća eura. No autoru to nije plaćeno.

Akademski kipar Anto Jurkić iz BiH otkrio je za 24 sata da je HDZ-u posudio bistu Franje Tuđmana koja se već godinama pojavljuje na svim važnim skupovima stranke. On je tu bistu napravio 2000. godine za Grad Pakrac.

Takvih bisti Franje Tuđmana ima po cijeloj zemlji

Odljev takve brončane biste inače košta 6-7 tisuća eura. No autoru to nije plaćeno. ‘Brončanog imaju u središnjici, a ovog kojeg nose po skupovima je gipsani. Posudili su ga od mene i nikada mi ga nisu vratili. Dakle nisam im to ni prodao’, kaže Jurkić i upozorava da se radi o krhkom materijalu koji se lako može oštetiti. Dodaje i da je biste Franje Tuđmana radio za dvadesetak gradova po cijeloj zemlji.

Kosor: ‘Nisam znala da je posuđena i da nije plaćena’

Za bistu koju je radio za HDZ, Jurkić je potrošio nekoliko mjeseci. Bivša predsjednica stranke Jadranka Kosor rekla je za 24 sata da je znala da je bista od gipsa, no nije znala da za nju nije plaćeno autoru.

‘Mene na to kao predsjednicu stranke nitko nije bio upozorio. Inače, ovu bistu koja služi za govornice dobro se čuva u stranačkim prostorijama. No nije predsjednik stranke taj koji ju transportira i koji o njoj brine tako da ne znam ništa više od toga’, rekla je Kosor.