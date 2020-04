HDZ NEĆE SMIJENITI ŠKARIČIĆA? ‘Tako bi priznali krivnju zbog imenovanja čovjeka krive struke, bit će kriva druga osoba’

Škaričić, inače profesor povijesti, rekao je kako to nije njegova struka, nego obveza liječnika, no on je na čelu županijske ustanove koja se skrbi o starijima

Što je pošlo po krivu u splitskom domu za starije i nemoćne te tko je kriv zbog ugrožavanja zdravlja onih najugroženijih pitanje je na koje se još ne zna točan odgovor.

Sasvim je nejasno zašto nitko iz Doma nije prijavio pojavu povišene tjelesne temperature štićenika koja je zamijećena prije deset dana (domska liječnica, dr. Belita Šurjak, koja prati štićenike domova u Vukovarskoj ulici i na Zenti, dva puta tjedno obilazi korisnike).

Ona tvrdi kako je zvala dežurnog epidemiologa, no da joj nitko nije odgovarao na telefon. No ako je zauzet taj telefon, postoji i hitni broj 112, ali i dežurnih policijskih službi, a i Dom gdje se nalazi NZJZ nalazi se samo pet minuta dalje tako da se u hitnom slučaju moglo i osobno prošetati do tamo, piše Slobodna Dalmacija.

OVO JE ŠEF DOMA U KOJI JE UŠAO KORONAVIRUS: Iskusni HDZ-ovac ima sudsku presudu, ne i objašnjenje zašto se ništa nije poduzelo

Također postoji i e-mail adresa NZJZ-a i resornog Ministarstva za socijalnu skrb, obitelji i mlade, kojima je trebalo svakodnevno slati izvješća o stanju u domovima za starije.

Je li to možda trebao napraviti ravnatelj Ivan Škaričić, koji je “papirnato” poslušao sve naputke Ministarstva te naložio zabranu posjeta štićenicima, sve upute objavio, no očito nije reagirao pravodobno, kada se pojavila temperatura?

Škaričić, inače profesor povijesti, rekao je kako to nije njegova struka, nego obveza liječnika, no on je na čelu županijske ustanove koja se skrbi o starijima.

Zahvala Ante Sanadera

Inače, HDZ-ovac Ivan Škaričić bez natječaja je 2013. godine posao prvi čovjek ove socijalne ustanove, a to je navodno bila zahvala za sav stranački rad od predsjednika HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanadera.

MINISTRICA O EVENTUALNIM SANKCIJAMA ZA ŠKARIČIĆA: ‘Bude li nepravilnosti, jasna je odgovornost ravnatelja Doma’

Čelni čovjek tako važne ustanove nije ni mailom, premda je imao obvezu svakodnevno slati izvješće, resornome ministarstvu obznanio pojavu povišene temperature kod štićenika. Nego tek u utorak navečer, kada je sve eskaliralo i kada je već u Domu dva dana radila i druga smjena, ona iz tima B, pa je sada u pitanju zdravlje svih djelatnika.

Slobodna Dalmacija piše kako Ivan Škaričić i dalje ostati stranačka uzdanica jer ako HDZ smijeni Škaričića, tom odlukom bi priznao svoju krivnju zbog imenovanja čovjeka krive struke za to važno mjesto. Ovako, jedina bi krivnja mogla pasti samo na jednu liječnicu.

Najnovije informacije o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu pratite ovdje.