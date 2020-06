HDZ NE ŽELI RASKINUTI VATIKANSKE UGOVORE, SDP NIJE ODGOVORIO: Ljevičari bi ih raskinuli, Kerum protiv sekularne države

Pokret za sekularnu Hrvatsku objavio je odgovore stranaka na pitanje smatraju li da ugovore između Hrvatske i Vatikana treba raskinuti ili reidirati

HDZ i HGS su se negativno, a platforma Možemo!, Demokrati-Hrvatski laburisti, Nova ljevica, Za grad, Pametno, Radnička fronta, ORaH, SRP pozitivno na pitanje misle li da Ugovore između Svete Stolice i RH treba revidirati/raskinuti radi zaštite sekularnosti.

Iz Pokreta za sekularnu Hrvatsku nedjelju su objavili odgovore političkih stranaka koje su im postavili na pitanje smatraju li da Ugovore između Svete Stolice i Republike Hrvatske treba revidirati/raskinuti u svrhu zaštite Ustavom zajamčene sekularnosti. Naime, napominju, 8. lipnja su iz udruga Protagora, LiberOS, Centra za građansku hrabrost te Pokreta za Sekularnu Hrvatsku uputili otvoreno pismo političkim strankama s navedenim pitanjem.

Dana 20. lipnja istekao je rok za očitovanje, pa iz Pokreta danas prilažu pristigle odgovore, negativne i pozitivne, kao i popis stranaka koje nisu odgovorile. Adrese za slanje preuzeli su, kažu, iz Registra političkih stranaka, svjesni da neke možda ne sudjeluju u izbornom procesu ili nisu više aktivne. Da ne bi revidirali/raskinuli Ugovore između Svete Stolice i RH izjasnili su se iz HDZ-a i HGS-a Željka Keruma.

HDZ: Sveta Stolica je iskonski subjekt međunarodnog prava

Iz HDZ-a napominju da je Sveta ili Apostolska Stolica središnje i upravno tijelo Katoličke crkve. “Ona je i iskonski subjekt međunarodnog prava. Stoga potpisani Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske stvaraju politički i pravni okvir za djelovanje Katoličke crkve u našoj zemlji”, ističu u toj stranci. S pravne točke gledišta, navode, ugovore su potpisali predstavnici dvaju subjekata međunarodnoga prava, te zato imaju međunarodnu pravnu vrijednost.

“Sveta Stolica uživa poseban status u međunarodnom pravu karakteriziran kao sui generis. Pojedinačni Ugovori ovakvog tipa predstavljaju odmak od tradicionalno reguliranog odnosa Crkve i države, koji je stoljećima bio utvrđen kroz konkordat”, ističu u HDZ-u.

Radom se, dodaju, naglašava važnost međunarodnopravnog uređenja odnosa sa Svetom Stolicom, koja uživa svoju međunarodnu osobnost zato što i drugi međunarodni akteri žele s njome ući u međunarodne odnose, pa tako i Hrvatska. “Pri tome, kao ne manje važnu činjenicu ističemo da se prema posljednjem popisu pučanstva 86,28 posto građana Republike Hrvatske izjasnilo kao katolici”, zaključuju HDZ-ovci.

HGS: Ne slažemo se sa sekularnom Hrvatskom!

Iz Kerumovog HGS-a kažu kako se, uz dužno poštovanje prema svim ostalim vjerskim zajednicama, ne slažu sa sekularnom hrvatskom državom, u kojoj preko 85 posto čine Katolici.

“Smatramo da u sekularnoj državi bi većina građana RH bila potlačena od strane manjinskih vjerskih zajednica, što je nedopustivo. Svi građani RH, bez obzira na vjeroispovijest, dužni poštivati RH i veliku većinu koju čine upravo Katolici. Pošto se zalažemo za demokratsko društvo, stvar je jako jednostavna, neka većina odluči na referendumu”, zaključuju.

Iako stranke Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš! i Za grad” u koaliciji zajedno izlaze na predstojeće parlamentarne izbore, odgovore su poslali svaka posebno.

Možemo!: S Vatikanom treba međunarodni bilateralni ugovor kao i s drugim zemljama

U političkoj platformi Možemo kažu kako se slažu s detekcijom problema koji proizlaze iz Vatikanskih ugovora, te su stava da Hrvatska s Vatikanom treba imati međunarodni bilateralni ugovor o suradnji, kao i s bilo kojom drugom zemljom.

“Međutim, tim se ugovorom ne mogu preuzimati obveze koje svojom implementacijom narušavaju ustavne vrijednosti odvojenosti crkve i države, odnosno sekularne države, te pitanje suverenosti u implementaciji vlastitih politika, poglavito u području obrazovanja”, ističu u odgovoru.

U Novoj ljevici također smatraju da treba revidirati/raskinuti Ugovore između Svete Stolice i RH, u svrhu zaštite Ustavom zajamčene sekularnosti.

“Do sada za reviziju/raskid Ugovora između Svete Stolice i RH nije bilo političke volje, što je po svemu sudeći glavni razlog ‘statusa quo’, čime se iz dana u dan nastavljaju proizvoditi štete po ustavne vrednote, kao i javne prihode”, javljaju iz te stranke.

Nova ljevica: Promijenile su se ekonomske okolnosti od potpisivanja Ugovora do danas

Osim zbog “ugroženosti sekularnosti države”, navode, uvjeti za preispitivanje Vatikanskih ugovora stekli su se i jer su se promijenile ekonomske okolnosti od njihova potpisivanja do danas.

“Transparentnost je postala visoko postavljena vrijednost demokratskih društava i za nju se zalaže i počinje je djelomično provoditi i sam vrh Katoličke crkve. Samo transparentnost može spriječiti zloupotrebe u financijskim operacijama, posebno kada se radi o potrošnji javnih prihoda”, ističu u Novoj ljevici.

U ORaH-u kratko navode kako Vatikanske ugovore u najmanju ruku treba revidirati, a potom ih postupno ukinuti, a kratak odgovor poslali su i iz Radničke fronte – “Mi smo za raskid Vatikanskih ugovora”.

Kratki su i iz stranke Za grad – “Smatramo da Ugovore između Svete Stolice i Republike Hrvatske treba revidirati/raskinuti u svrhu zaštite Ustavom zajamčene sekularnosti”.

Demokrati i Laburisti: Religija ne smije raditi raskol u društvu

U koaliciji Demokrati-Hrvatski laburisti napominju kako je upravo revidiranje Vatikanskih ugovora jedna od njihovih glavnih programskih odrednica, “kako financijskih tako i religijskih praksi”.

“Religija ne smije raditi raskol u društvu te je nužno rasteretiti državni proračun, a posebno sada kada nam je velika ekonomska kriza pred vratima. Crkva je u nacionalnoj povijesti odigrala važnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta. Međutim, danas je Hrvatska samostalna država u kojoj se Crkva treba posvetiti svome nauku i učenju”, poručuju iz te koalicije.

Naglašavaju da Crkvi nije mjesto u politici, u školama, u državnim institucijama, kulturi. “Vjera je privatna stvar svakoga čovjeka i Crkva u Hrvatskoj mora poštivati ovaj doseg 21. stoljeća”, tvrde.

Iz stranke Pametno podsjećaju da od svoga osnutka podržavaju sekularnost RH kroz svoj program i temeljne vrijednosti stranke, tvrdeći da odnos RH i Svete Stolice treba biti uređen, no ne ovakvim ugovorima kakvi su trenutno.

“Odgovor na vaše pitanje je: da. Hrvatska je ustavom definirana sekularna republika u kojoj religija i država moraju biti beskompromisno odvojene”, poručuju iz te stranke.

Mnogi nisu odgovorili

Da treba raskinuti/revidirati Ugovore između Svete Stolice i RH u svrhu zaštite Ustavom zajamčene sekularnosti smatraju i u SRP-u. “Naš stav ćete moći pročitati i u našem izbornom programu koji će uskoro biti objavljen, a svake ga godine iskazujemo i na protestima koje organizirate (Raskid!)”, odgovaraju Pokretu za sekularnu Hrvatsku.

SDP, Demokratski pokret, HSS, IDS, HNS, SDSS, Most, HSU, Živi zid i drugi bez odgovora Iz tog pokreta pobrojali su i sve stranke koje im nisu odgovorile na dostavljeno pitanje. To su SDP, HSS, Demokratski pokret, IDS, HNS, SDSS, HSU, Most, Živi zid, stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, Hrvatski suverenisti, PGS, HSP, HDS, SDAH, HNS – Liberalni demokrati, HDSS, HSP 1861.

Nisu se izjasnili ni iz Reformista, Hrasta, stranke DESNO, Blokiranih, SNAGA-e, stranke Zagreb je naš”, Stranke s Imenom i prezimenom i ostalih koje su iz Pokreta pronašli u Registru.