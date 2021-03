HDZ NE MIJENJA KANDIDATA ZA ZAGREB: Plenković: ‘Nebuloze, to mi ne bi palo na pamet da živim još 300 godina’; Oprao i Klisovića

Naš kandidat je Davor Filipović koji je sjajan čovjek, koji je s 26 godina doktorirao, agilan kandidat koji zna sve ključne teme Grada Zagreba za razliku od drugih. Imaju neki koji znaju reći da nisu ni znali Bandića, to je bio Klisović. To mi je jako bizarno, kazao je Plenović

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ, novinarima se obratio premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković koji je kazao da su razgovarali o svim bitnim temama.

Na pitanje ima li HDZ novu strategiju za Zagreb nakon što je preminuo Milan Bandić, Plenković je kazao da nemaju.

‘Ti ljudi ne znaju baš ništa što se zbiva u HDZ-u’

“Pa ja sam gledao u zadnjih 36 sati raznorazne spekulacije ljudi koji nemaju niti približno točne informacije i razmišljanja unutar HDZ-a. Ne znam odakle su one, ali krive su i netočne, ti ljudi ne znaju baš ništa što se zbiva u HDZ-u. Naš kandidat je Davor Filipović koji je sjajan čovjek, koji je s 26 godina doktorirao, agilan kandidat koji zna sve ključne teme Grada Zagreba za razliku od drugih. Imaju neki koji znaju reći da nisu ni znali Bandića, to je bio Klisović. To mi je jako bizarno, da se kandidira netko tko ne pozna čovjeka koji je bio tu 20 godina, što znači da nema veze s gradskim temama. To vam je politička scena, naš kandidat em pozna teme, em je kvalitetan i siguran sam da će dobiti potporu velikog broja birača”, kazao je Plenković.

Filipović i strategija ostaju

Napomenuo je da uopće nije bila tema hoćemo li HDZ mijenjati kandidata.

“To su nebulozne špekulacije, to mi ne bi palo na pamet da živim još 300 godina, ni vodstvu stranke”, kazao je Plenković.

Dodao je kako neće biti ni mijenjanja strategije.

“Strategija Filipovića i ostalih koji vode gradski odbor HDZ-a je jasna. Nudi obnovu, projekte… Oni koji su živjeli isključivo na negativističkim temama, to je drugo. Mi vodimo kampanju za nešto, a ne protiv nečega, to je jako bitno”, kazao je Plenković.

Premijera su upitali i da prokomentira relakssaciju mjera, s obzirom da većina Europe ide u drugom smjeru.

‘Procijepiti što veći broj sugrađana da bi mogli ugostiti što veći broj ljudi u sezoni’

“Naša politika je vrlo odgovorna, balansiramo kao i sve vlade, imali smo Europska vijeće prošli tjedan, razmjenjivali smo iskustva, kakva je dinamika distribucije cjepiva, kakve su mjere, putovanja, kretanje roba… Mi smo jedna od zemalja koja je turistička. Želimo procijepiti što veći broj naših sugrađana da bi mogli ugostiti što veći broj ljudi u sezoni koja je pred nama. Išli smo na relaksacije mjera zbog brojki koje smo imali, s te strane je na nama da apeliramo na odgovornost svih da se drže mjera koje će prevenirati dinamiku zaraze”, rekao je premijer.

O Bandiću: Protok vremena će dati jednu cjelinu koliki je bio njegov doprinos

Ponovno je upitan o Milanu Bandću i kakav je on ostavio trag.

“O tome sam govorio i jučer i danas prilikom upisivanja u knjigu žalosti. Napustio nas je naglo. Svojim radom i nastojanjima, svojim karakterom i silnom energijom i željom da radi dobro za Zagrepčane i Zagrepčanke ostavio je veliki doprinos, a tek će protok vremena dati jednu cjelinu koliki je bio njegov doprinos u Zagrebu. Ali, on je dobio šest puta na izborima i to zaslužuje poštovanje, danas Zagreb nije isti grad kakav je bio 2000. godine. Mi smo pomagali u svim ključnim projektima Grada Zagreba, jedan od primjera je i zagrebački rotor. Prema tome, važno je da Vlada podupire sve naše gradove i županije i naravno da ćemo podupirati i Grad Zagreb. Za radnike u Zagrebu isplatili smo 2,5 milijardi kuna u godinu dana za potpore za očuvanje radnih mjesta. To je vrsta aktivnosti koju ova Vlada radi za sve jedinice lokalne samouprave”, rekao je Plenković.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda: Imam jedan scenarij

Na konstataciju da je Lidija Horvat povukla kandidaturu za predsjednicu Vrhovnog suda, te hoće li se sada ponoviti javni poziv ili će se čekati odluka Ustavnog suda, premijer je rekao kako je čuo da je podnesen prijedlog za ocjenu ustavnosti.

“Moj stav je da izbor predsjednika Vrhovnog suda nije tema o kojoj treba biti konflikt između predsjednika vlade i parlamentarne većine. Otvoreni smo za dijalog kako bi se omogućio izbor i funkcioniranje Vrhovnog suda. Mislim da imam jedan scenarij koji bi bio dobar za sve, ali o tome moram razgovarati sa parlamentarnom većinom, a možemo i sa predsjednikom države”, rekao je Plenković.