HDZ NA TWITTERU ISMIJAO BELJAKA, ALI BRZO IM SE OBILO O GLAVU: U raspravu se uključila i poznata novinarka

‘Poznato je da HDZ voli tuđi novac pa smo ovu reklamu spremni prihvatiti kao manji dio refundacije tog iznosa’, odgovor je HSS-a

Nakon što je jučer vladajuća većina pokušala progurati raspravu o prijedlogu zakona o poljoprivredi bez najave i bez ministra, oporba je sjednicu blokirala tako da se o prijedlogu zakona ipak raspravljalo u četvrtak.

KAOS U SABORU, PRIJETILO SE I ORUŽJEM: Zastupnici tijelima štitili Bulja, Culej poručio; ‘Doći ću s 1000 momaka i sve ću vas potjerati’

No većine oporbenih zastupnika nije bilo, a predsjednik HSS-a je rekao i zašto. “Predložio sam da se revolucionarnim metodama počne mijenjati društvo, to vam je razlog zašto nas nije bilo u Saboru. – izjavio je za N1 te dodao “Moramo provesti, pod navodnike, revoluciju kako bi maknuli HDZ s vlasti, to nam je cilj”, komentirao je.

‘Kriminalci, zlostavljači žena…’

Na to je reagirao HDZ, podsjećajući na Beljakovu prošlost.

“KBeljak pozvao na revoluciju! Pozivamo građane da dobro zaključaju svoje automobile!” Odgovor nije trebalo dugo čekati.

“Baš vi” jasno je komentirala novinarka Maja Sever objavu stranke koja je prva u povijesti Hrvatske nepravomoćno osuđena za udruživanje u zločinačku organizaciju, prije nego što je slučaj s Fimi medijom vraćen na ponovno suđenje.

Ostali tviteraši bili su rječitiji. “Građani, zaključajte kuće, stanove, sakrijte novčanike….jer na vlasti je @HDZ001. Članovi kriminalaci, zlostavljači žena, lažljivci, homofobi, ksenofobi…i vi se našli nekoga prozivati????”, komentirao je jedan tviteraš dodajući “Nemojte da vam sad nabrojim sve po redu, imenom i prezimenom, ne bi ovdje sve stalo. Kako vas nije sram? Da ste neko cvijeće riječ ne bih rekao, ali ovako…dno ste dna…”., drugi je bio nešto manje ogorčen “Stari moj @HDZ001 je najveca kriminalna organizacija u ovom kutku svijeta. Malo dodjite k sebi prije nego ikaj napišete.”, dok je trećeg najviše zasmetala niska razina komunikacije “Od koga je komentar nije čudno, ali što je previše, previše je! Dokle ovako @AndrejPlenkovic zar zaista ne postoji bolji oblik komunikacije prema neistomišljenicima?”

Na koncu se oglasio i HSS, podsjetivši koliko im HDZ duguje novca. Dodatno su i podboli vladajuću stranku.

Zahvalni smo što HDZ radi reklamu predsjedniku Beljaku s obzirom na to da su nam i dalje dužni 700 tisuća kuna. Budući da je poznato da HDZ voli tuđi novac i ovakvu reklamu smo spremni prihvatiti kao refundaciju manjeg dijela tog iznosa. Hvala, Uprava. #politikahr https://t.co/RpTeFBbe7H — HSS (@HSSHrvatska) December 6, 2018