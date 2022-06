Izborom deset članova predsjedništva HDZ-a te 40 članova Nacionalnog odbora, usvajanjem izvješća predsjednika stranke Andreja Plenkovića o radu stranke od posljednjeg sabora, usvajanjem Programa te izmjena i dopuna Statuta, u subotu je u Zagrebu zaključen 19. opći sabor HDZ-a.

Izaslanici su za deset članova Predsjedništva HDZ-a većinom glasova izabrali Antoniju Jozić, Igora Androvića, Ninu Obuljen Koržinek, Krešimira Ačkara, Anđelka Stričaka, Marka Marušića, Ivana Celjaka, Ernesta Petryja, Blaženka Bobana i Šimu Erlića.

Predsjednik stranke Plenković u završnom je govoru, uz zahvalu svim izaslanicima na dolasku i angažmanu, rekao kako se može konstatirati visoki stupanj političkog suglasja unutar HDZ-a o smjeru kojim treba i dalje graditi, unaprjeđivati rad stranke, a osobito visoki stupanj i dogovora i odlučnosti da zajednički rade na boljitku Hrvatske, hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske, kao i boljitka Hrvata izvan Hrvatske.

"Pozivam vas da to radimo jednako angažirano kao što smo to činili do sada", poručio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković.

Konstituirajuća sjednica

Najavio da će u ponedjeljak u Zagrebu biti održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva stranke te potom u Požegi, na poziv predsjednica županijske organizacije HDZ-a Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, i sastanak Kluba HDZ-a.

U petak, 17. lipnja, će, pak, na Jarunu u organizaciji Utemeljitelja HDZ-a biti obilježena 33. obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice.