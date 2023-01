U Saboru traje žestoka rasprava o Zakonu o pomorskom dobru, a HDZ je danas na svom Facebooku ponovo napao saborsku zastupnicu SDP-a, Mirelu Ahmetović.

Nakon njihove objave, nije dugo trebalo čekati na reakciju prozvane zastupnice, koja im je britko uzvratila na svom Facebooku.

"Hvala lopovima iz HDZ-a na besplatnoj reklami. Baš lijepa fotka. Danas u sabornici nisu uspjeli odgovoriti niti na jedan moj argument, samo su podanički ponavljali ono što im je u glavu usadio njihov kralj lopova, gospodin Savršeni. Da, kriminalci iz HDZ-a, nakon što ste opljačkali Hrvatsku na sve moguće načine, htjeli ste hrvatskim građanima ukrasti plaže. Ali ste pod pritiskom SDP-a, oporbe i građana, morali priznati da ste pogriješili. Pitajte vašeg ministra Butkovića tko je dao suglasnost za naplatu plaže u Novom Vinodolskom! On, glavom i bradom, danas je u Saboru to i priznao. Možete li to demantirati, manipulatori iz pravomoćno presuđene kriminalne organizacije? P.S. Da se pitalo mene, žitelje Općine Omišalj i PGŽ, Hrvatska bi imala kopneni LNG terminal s duplim kapacitetima plina pa bi puno ranije prestala biti ovisna o ruskom plinu. Ali tko zna, možda su uz pozajmice Gazpromovog intimusa, u crne HDZ-ove fondove stizale i rublje iz Moskve da se ovisnost nastavi. Trebalo bi i to ispitati. Pusa, ciao, bok. Vaša Komesarka", napisala im je Ahmetović.

Inače, HDZ ju često spominje u svojim objavama te su je upravo oni prozvali "komesarkom".