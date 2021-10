Potez oporbe u Saboru, koja je u četvrtak navečer blokirala pristup saborskoj govornici i time onemogućila raspravu o kandidatu za glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba, HDZ je na svojoj Facebook stranici nazvao 'cirkusom'.

Objavu naslovljenu “Odgovorna politika ili 'virkus' u gradu' presimo u cijelosti.

'Cirkus 'Oporba' u vašem gradu!'

''Cirkus „Oporba“ u vašem gradu! Nipošto ne propustite! Glavni klaun Raspudić, pehlivan Grmoja & trbuhozborac Miletić u veličanstvenoj, neponovljivoj predstavi s iluzionisticom Benčić, izbacivačima nepodobnih Grbinom i Ahmetović & akrobatkinjom Mrak Taritaš.

Šteta što ''možemovci'' nisu i lonce ponijeli sa sobom. The show must go on! I tako sve do velikog finala – do kaosa i nesposobnosti u ZG Holdingu, raspada Živog zida zbog jedne europske plaće, spiritualne i zastupničke hekatombe u SDP-u & 5 uzastopnih poraza Mosta u Metkoviću, gdje su već dobro upoznali njegove cirkusante'', stoji u objavi HDZ-a na Facebooku.