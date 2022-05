Zoran Milanović danas je u izjavi za medije komentirao uhićenje Torcidaša te pritom kazao kako je on hajdukovac pa je ipak malo subjektivan.

"Stadioni moraju biti mjesta zabave i mira. Vlada mora urgirati. Kad se vlada odluči i popije tabletu za hrabrost, onda će se i Torcida i ostali klubovi prema tome drugačije postaviti. Ja kad sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, i ja jedan od njih. Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je sedamdesetih lakše navijati za Zvezdu", komentirao je predsjednik.

HDZ je stoga odlučio prozvao Milanovića da "laže i kad govori za koga navija". Povod su im dvije izjave - jedna koju je Milanović dao 2019. godine i druga koju je izgovorio danas.

Navija li za Hajduk ili ne?

U studenom 2019. godine Milanović je rekao kako nije navijao za Hajduk jer je to "bio Titov omiljeni klub".

"Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk, ali to je istina", rekao je Milanović u Splitu, za vrijeme predizborne kampanje.

Danas je pak Milanović za sebe rekao da je hajdukovac.