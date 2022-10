Sve se tako lijepo poklopilo. Julie Fisser, 23-godišnja Belgijka, sletjela je u Zračnu luku Zadar u utorak na liniji Ryanaira FR6464 iz Bruxellesa i ostala ugodno iznenađena kad su joj prilikom odlaska na tlo rekli da je upravo ona milijunti ovogodišnji putnik, piše Zadarski.hr.

Julie je dobila i prigodne poklone te dvije povratne karte prema odredištu po svom izboru. U isto je vrijeme u posjeti Zadru bio i premijer Andrej Plenković koji je jurio od zračne do ribarske luke, a na kraju prisustvovao i otvorenju novog i već otvorenog Studentskog doma. HDZ-ov župan Božidar Longin i HDZ-vo gradonačelnik Branko Dukić su imali i dodatnu čast razveseliti premijera viješću da je Zadar oborio još jedan rekord.

I sve bi to bila jedna lijepa zadarska priča da nije postojao jedan problem, a to je da Julie nije bila milijunti putnik zadarske Zračne luke.

'Pa zar smo stvarno to trebali organizirati kad je bio milijunti putnik?'

Plenković nije stigao ni do Svetog Roka, a u Zadru se počelo sumnjati u "presretnu koincidenciju” da je baš tog dana u Zračnu luku sletio milijunti putnik. Pa je netko dovoljno sumnjičav pogledao na službenu stranicu Zračne luke Zadar i vidio podatak po kojem je do kraja rujna u Zemunik sletjelo 990.046 putnika. Zato se logičnim učinilo pitanje je li moguće da je u tri dana listopada došlo još skoro 10.000 gostiju, na početku mjeseca u kojem se i broj letova i broj putnika tradicionalno smanjuju?

Čini se da je izbor i doček Julie Fisser bio samo protokolarna predstava kojom su zadarski HDZ-ovci htjeli dodatno impresionirati svog šefa.

"Radi se o obilježavanju dolaska milijuntog putnika, što je uvijek svojevrsno PR događanje. Je li to baš bio milijunti putnik? Ne, nije, ali mi smo to organizirali ovako i tu je sve u redu. Meni je, iskreno, jako drago što se sve to poklopilo s premijerovim dolaskom i ne vidim u tome neku veliku priču. Pa zar smo doček milijuntog putnika trebali organizirati u nedjelju navečer, kad je stvarno dosegnuta ta brojka, pita Josip Klišmanić, direktor Zračne luke Zadar.

Ako će itko podržati ovu "logiku" direktora Klišmanića onda bi to svakako mogla biti Julie Fisser, a nadamo se i da je premijer bio impresioniran.