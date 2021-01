‘HDZ IMA PRILIKU ZA PLJAČKU NESLUĆENIH RAZMJERA’: Dalija Orešković objasnila kako je to moguće: ‘Svi koji vide, šute’

‘Iz dana u dan, pogotovo za dužnosnike HDZ-a, vidimo kao da je njihov unutarnji zaštitni znak da otmu ono što je državno’

Govoreći o aferi sa spornim nekretninama sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, supredsjedateljica stranke Centar i saborska zastupnica Dalija Orešković rekla je danas za N1 da je to sustavni problem. “Nije problem dužnosnik koji ima velik broj nekretnina, nego kako je te nekretnine stekao, a iz dana u dan, pogotovo za dužnosnike HDZ-a, vidimo kao da je njihov unutarnji zaštitni znak da otmu ono što je državno, uvjereni da će ih sustav, kojem dominantno upravlja HDZ, sačuvati leđa”, dodala je.

“Ako krenemo od Tolušića, nakon mandata je stekao visok poticaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja je bila u sastavu njegovog resora, Goran Marić se zaposlio na funkciji savjetnika u državnoj tvrtci koja je više manje bila pod njegovim resorom. Uhodana retorika Andreja Plenkovića koji docira što se vrši hajka na njegove ljude, možemo biti sigurni da nadležna tijela neće poduzeti ništa. Pa i u kontekstu Žinića, koji će još nekoliko mjeseci biti na mjestu župana, može li HDZ na njegovo mjesto staviti nekoga tko neće biti poput njega, pravo je pitanje.”

Prilika za pljačku

Orešković je potom ustvrdila kako HDZ ima veliki potencijal za daljnju korupciju. “HDZ ima preko 250.000 članova, uzmimo u obzir i članove njihovih obitelji, koji su zaposjeli državna tijela na svim razinama. To im daje priliku za pljačku neslućenih razmjera, jedna stranka. Svi koji to vide, o tome šute. Nije mogao Žinić godinama biti u posjedu državnog stana u Zagrebu i otete nekretnine, a da za to ljudi iz njegovoog okruženja, stranke, nisu znali, ali o tome se šutjelo. Sva nepradva posljednjih 25 godina svjedoči o tome da je Hrvatska u viziji HDZ-a država nepravde i privilegiranih”, rekla je Orešković.

Komentirala je i sporni “lex šerif”: “Krenimo od Žinića. U suzbijanju korupcije moj prijedlog je bio da se sva javna imovina stavi u jedan javan registar da se u svakom trenutku zna što sve država ima, tko se tamo nalazi… Da to imamo, ovakvih manipulacija ne bi bilo. Što se tiče lex šerifa, nije to tako jednoznačno da se lokalne dužnosnike ne može smijeniti. U slučaju pokretanja kaznenog postupka za teža kaznena djela, dužnodnik se može uputiti u pritvor”, rekla je.

Podsjetila je na županicu Marinu Lovrić Merzel koja je nakon pritvora podnijela ostavku na funkciju. “No, u sličnoj situaciji je uskoro bio Milan Bandić, no u njegovom slučaju nije primijenjen isti princip. Da postoji pravna država s učinkovitim pravosuđem, kriminalne radnje bi se rješavale drugačije”, smatra Dalija Orešković.

