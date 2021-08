Klub zastupnika HDZ-a i HSLS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini najavio je u srijedu da će tražiti produljenje mjere roditelj-odgojitelj do 1. lipnja te uputio kritike gradonačelniku zbog tajnih imenovanja u Zagrebačkom holdingu i nesnalaženja s problemom otpada.

Nastavlja se praksa gradonačelnika Tomislava Tomaševića i nove gradske strukture s tajnim imenovanjima i u Upravu i u Nadzorni odbor Holdinga mimo zakonskih odredbi, s vraćanjem usluga donatorima i davanjem poslova osobama od njihova najvećeg povjerenja, ocijenio je na konferenciji za novinare potpredsjednika zagrebačke Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman.

Mjeru roditelj-odgojitelj treba revidirati

Najavio je i da će Klub zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnijeti amandman kojim žele prolongirati mogućnost aplikacije na mjeru roditelj-odgojitelj zbog moguće diskriminacije i to do 1. lipnja iduće godine kako bi tu mjeru mogle koristiti sve majke koje su začele treće dijete s planom da ju koriste. No slaže se da tu mjeru treba revidirati.

Herman je upozorio i na "potpuno nesnalaženje s problemom otpada u Zagrebu" te ustvrdio da "platforma Možemo ima krupni politički problem s krupnim otpadom".

Smatra da je gradonačelnik prije preuzimanja dužnosti morao znati kako Zagreb funkcionira, koja su uska grla i kako rješavati probleme hitno, a ne privremeno.

"Morali su znati kako rješavati sve ono protiv čega su prosvjedovali. U protekle četiri godine slušali smo jedno, a sada vidimo nešto sasvim suprotno“, istaknuo je Herman.

Problem glomaznog otpada

Klub HDZ-a i HSLS-a traži da im gradonačelnik iznese kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove zbrinjavanja otpada, rekao je Herman primijetivši kako je bitka platforme Možemo za Zagreb započela 2017. u stilu vojnika s Iwo Jime, kada su zapiknuli zastavu na brdo glomaznog otpada na Jakuševcu, najavili njegovu sanaciju i zatvaranje, pa čak i odvođenje jedne drobilice glomaznog otpada koja se tamo nalazi.

No, u proteklih nekoliko tjedana, kaže, svjedočimo nečemu potpuno suprotnom - kako se Možemo vraća na Jakuševac, ali pitanje je kada će se vratiti s dvije drobilice jer je dokumentacija potrebna za njihovo puštanje u promet toliko složena da je tu riječ o mjesecima ili čak godinama.

Na pitanju otpada gradili su imidž protekle četiri godine, a sada rješavaju to pitanje po uzoru na bivšu upravu, dakle, 'tresla se brda, rodio se miš' ili 'sjaši Kurta da uzjaši Murta', ocijenio je Herman, primijetivši da bi izbila pobuna da je Milan Bandić rješavao problem otpada na taj način i vjerojatno bi 'otvorili šatorsko naselje na Jakuševcu'.

Obnova bi trebala biti brža...

Istaknuo je i da suradnja HDZ i Možemo oko obnove Zagreba nije upitna. Obnova bi trebala biti brža i svi smo mislili da će ići brže, a i odgovorni čine sve da obnova bude brža, kazao je zamolivši Zagrepčane za još 'trunku strpljenja'.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan rekao je da će podnijeti amandman na odluku o zakupu javnih površina kojim se ograničava da neki ugostitelj, obrt ili fizička osoba može dobiti više od 25 posto zakupa javnih površina za Advent ili Uskrs. Istaknuo je i da će od gradonačelnika tražiti da pokaže ugovor koji je potpisao s tvrtkom u Sesvetskom Kraljevcu koja trenutačno skladišti glomazni otpad kako bi se znalo na koji rok i koja količina otpada je ugovorena.

Herman je izvijestio da će zastupnica Iva Hraste Sočo staviti mandat u mirovanje zbog osobnih razloga, a zamijenit će je Mirjana Kujundžić Tiljak.