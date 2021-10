RTL u suradnji s Promocijom plus donosi CRO Demoskop za listopad i otkriva kakav je rejting stranaka i političara. Pad rejtinga vidljiv je u redovima svih vodećih oporbenih stranaka, a na tim krilima ponovno raste vladajuća stranka.

Rejting stranaka

HDZ i u listopadu bira najviše ispitanika; s gotovo 28 posto rejting te stranke ostaje stabilan, uz blagi rast (27,3 posto podrške su imali u prethodnom mjerenju).

Na drugoj poziciji, prvi put u 18 godina od kada se provodi ovo istraživanje, nije SDP nego platforma MOŽEMO! s 17,1 posto.

Raskoljeni SDP je, uz pad potpore, treći s 16,1 posto. Podsjećamo, u rujnu su imali podršku 17,9 posto ispitanika.

Pad rejtinga u odnosu na rujan (17,2 posto) bilježi i MOŽEMO!, koji se ozbiljno poskliznuo na kadroviranju u Holdingu, i SDP čiji se i Klub u Saboru raspao pa su i tamo treća opcija. Napomena da se to dogodilo u petak, a istraživanje je završeno u četvrtak prije službenih izbacivanja.

Oporbena stranka u kojoj nema potresa - MOST još je u rujnu istisnuo Domovinski pokret s četvrte pozicije koju ima i sada, ali u odnosu na prošli mjesec (7,7 posto) rejting je nešto niži - 6,7 posto. Domovinskom pokretu, koji je jučer i formalno dobio novog predsjednika Ivana Penavu, potpora je i dalje niska - 3,7 posto. U rujnu je ona iznosila 3,8 posto. Svi ostali su i od toga daleko, od HSS-a (1,3 posto).

Pa s istim rejtingom slijede Centar, Fokus, Živi zid…

Još niže su svi ostali: IDS (listopad 1,1 posto - rujan 1,0 posto), HNS (listopad 1,1 posto - rujan 0,8 posto), pa tek onda Suverenisti koji su se prošlog vikenda okrupnili i u čije je redove došao Miroslav Škoro. Velikim očekivanjima unatoč potpora im je 1 posto. Mjesec prije bili su na 0,7 posto. Potresi i izbacivanja u oporbenim redovima povećali su udio neodlučnih na vidimo više od 16 posto. Podsjećamo, prošli mjesec neodlučnih je bilo 13,7 posto.

Najpozitivniji političari

Na ljestvici najpozitivnijih političara vrh i dalje drži predsjednik Republike Zoran Milanović. S gotovo 22 posto povećao je prednost na vrhu u odnosu na rujan (18,7 posto).

Rast, ali blaži, bilježi i predsjednik Vlade; Andrej Plenković najpozitivniji je za gotovo 18 posto ispitanika. Mjesec prije, to je smatralo 16,4 posto ispitanika. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje treći, ali treći mjesec za redom potpora mu pada (listopad 9,9 posto - rujan 12,8 posto). Uslijed prozivki bivših članova Holdinga koje je i postavio bez javnog natječaja do odlaska i ravnatelja i Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak, u listopadu je Tomaševićev rejting, dakle, ispod deset posto.

Svi ostali su daleko: od ministra financija Zdravka Marića (listopad 2,1 posto - rujan 2,5 posto) koji je četvrti, preko Bože Petrova (listopad 1,3 posto - rujan 0,9 posto) i Vilija Beroša (listopad 1,0 posto - rujan 0,9 posto). Sa slabim rejtingom ali u top deset ušla je Karolina Vidović Krišto (listopad 0,8 posto - rujan 0,6 posto).

Tek nakon toga je novi šef Domovinskog pokreta Ivan Penava (listopad 0,7 posto - rujan 0,3 posto). Isti je rejting i Peđe Grbina (listopad 0,7 posto - rujan 2,2 posto), predsjednika stranke koja se raspada i Sandre Benčić (listopad 0,7 posto - rujan 0,6 posto), saborske zastupnice platforme MOŽEMO!.

I dalje je najviše građana koji poručuju da je najpozitivniji političar - NITKO (22, 6 posto). Prošli mjesec to je mislilo 21,6 posto ispitanika.

Najnegativniji političari

Isti, vodeći dvojac političara u zemlji, ali s obrnutim redoslijedom na vrhu je i neprestižne ljestvice. Iako s nešto nižim negativnim doživljajem premijer Plenković ostaje najnegativac u zemlji; stav je to gotovo četvrtine ispitanika (listopad 23,6 posto - rujan 24,2 posto).

Predsjednik Milanović ostaje drugi izbor, uz značajniji pad negativnog doživljaja (listopad 11,9 posto - rujan 14,1 posto). Peđa Grbin (listopad 4,8 posto - rujan 2,1 posto) udvostručio je negativni doživljaj i skočio na treće mjesto.

Slijede predsjednik Sabora Jandroković (listopad 4,6 posto - rujan 2,7 posto), pa i dalje potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro (listopad 4,3 posto - rujan 6,4 posto), a onda i ministar zdravstva Vili Beroš (listopad 2,8 posto - rujan 1,6 posto), pa Milorad Pupovac (listopad 2,5 posto - rujan 2,7 posto).

U top deset najnegativaca su i Zlatko Hasanbegović (listopad 1,6 posto - rujan 2,1 posto) i Hrvoje Zekanović (listopad 1,6 posto - rujan 0,7 posto), a da su negativni svi političari misli gotovo 12 posto građana. Prošli mjesec to je mislilo skoro 13 posto ispitanika.

Ocjene Ureda predsjednika, Vlade i Sabora

Dolazimo i do ocjena Ureda Predsjednika, Vlade i Sabora gdje je, prilično neočekivanom, ali kod svih vidljiv - rast. Pantovčak je podebljao trojku iz rujna (3,09) i približio se vrlo dobrom (3,21). Dobar tri (2,51) u listopadu imaju i Banski dvori, u rujnu to je bilo 2,44, a iako je prosječna ocjena nešto viša parlamentu je ostao dovoljan (dva). Mjesec prije to je iznosilo 2,15.

Smjer kretanja zemlje

Završavamo sa smjerom kretanja zemlje kojeg još više građana smatra pogrešnim - gotovo 63 posto. Mjesec dana prije bilo ih je 62 posto. Optimističnih je slično kao i u rujnu, 23 posto, s tim da je među njima najviše glasača vladajućeg HDZ-a.

NAPOMENA: Istraživanje je provedeno od 4. do 7. listopada 2021. godine na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.