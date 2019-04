HDZ I DALJE BEZ KOMENTARA NA PRESUDU BIVŠEM ŠEFU, BUTKOVIĆ SE BRANI: ‘Zašto bih ja to kometirao, to nije presuda HDZ-u’

Ministar prometa Oleg Butković ne želi komentirati presudu Vrhovnog suda Ivi Sanaderu i kaže da to nije presuda HDZ-u

Dok su mnogi iz oporbe reagirali na jučerašnju presudu Vrhovnog suda koji je kaznu bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu povećao na 6 godina zatvora, nakon čega je odveden u Remetinec, iz HDZ-a i dalje nema previše komentara. Jutros je ministar prometa Oleg Butković rekao da ne želi komentirati cijeli slučaj i da to nije presuda HDZ-u, piše N1.

“Neću komentirati nepravomoćne i pravomoćne presude i ulaziti u dubinu stvari. Zašto bih ja to kometirao, ne znam ni što piše u presudi… To nije presuda HDZ-u nego je to presuda Ivi Sanaderu. Bilo je već presuda ljudima iz HDZ-a i iz drugih stranaka, i neću komentirati”, rekao je Butković.

