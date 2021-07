U četvrtak su, prije odlaska na ljetni odmor, saborski zastupnici donijeli Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Prijedlog tog zakona izazvao je velike prijepore na desnoj strani političkog spektra jer su se zastupnici Suverenista, Mosta, a naročito Domovinskog pokreta žestoko obrušili na isti tvrdeći da je plod dogovora HDZ-a i SDSS-a, zapravo ucjenjivačkog pritiska SDSS-a na HDZ.

Primjerice, čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u lipnju je na televiziji N1 kazao kako se tim zakonom nastoji "osigurati mirovina ljudima koji su u Domovinskom ratu granatirali hrvatske građane" jer će, kako je kazao, dobiti određena prava temeljem tog Zakona.

Sukob na desnici zbog Zakona koji je glatko prošao

To je otprilike bio sukus kritika na račun ovog zakona – da se njime izjednačavaju žrtva i agresor te da Hrvatska gubi u miru ono što je izborila u ratu. No, već je uoči jučerašnjeg glasovanja bilo jasno da će zakon proći uvjerljivom dvotrećinskom većinom jer su ga, osim HDZ-a i njegovih partnera, podržali i SDP i Zeleno-lijeva koalicija. Na koncu je za zakon glasalo 107 zastupnika, 16 ih je bilo protiv, a pet suzdržano.

Da su strahovanja oporbene desnice ipak bila pretjerana dalo se zaključiti i iz istupa nekih kritičara zakona poput suverenista Željko Sačića koji je ustvrdio je da je u konačnoj verziji uvažen dio amandmana "čime su zatvorena vrata aboliranim četnicima i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u agresiji na Hrvatsku".

A dokle je u raspravi eskalirao sukob na desnici kazuje svađa Stipe Mlinarića Ćipe iz Domovinskg pokreta i HDZ-ovca Josipa Đakića. Mlinarić, inače vukovarski branitelj, ustvrdio je da Plenkovićeva vlada donosi taj zakon kako bi se "povlađivalo okupatoru, relativiziralo Domovinski rat i osiguralo financijsku neovisnost birača četničke stranke Gorana Hadžića – SDSS-a". Na to mu je Đakić, inače predsjednik HVIDR-e, odgovorio rekavši: "Teško je razumjeti osobe koje ni prstom nisu maknule da bi zaštitile interese hrvatskih branitelja. (...) Čemu takva bestijalnost i bezobzirnost čovjeka koji je zajedno s nama branio domovinu. Njegovi su nastupi daleko od civilizacije i razuma."

'Agresori na Hrvatsku, njihovi suradnici i pomagači neće dobiti prava'

Prije nego što je jučer izglasan, Ministarstvu hrvatskih branitelja postavili smo pitanje hoće li na ikoji način prava koja proizlaze iz predloženog Zakona o civilnim stradalnicima moći konzumirati i pripadnici srpskih paravojnih postrojbi, uključujući i one obuhvaćene amnestijom. Iz Ministarstva su nam odgovorili kako je "u Zakonu izričito propisano da prava ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Stoga odlučno odbacujemo sve neutemeljene tvrdnje i neargumentirane optužbe kako će temeljem ovoga Zakona prava pa i mirovine moći ostvariti agresori i abolirani pripadnici neprijateljskih snaga, kao i nagađanja o mogućem broju civilnih stradalnika i korisnika prava iz ovog Zakona. Uspostavit će se Evidencija civilnih stradalnika koju će voditi Ministarstvo hrvatskih branitelja. Procjenjuje se da bi u punoj primjeni Zakona moglo biti do 2500 novih korisnika statusnih prava, a sredstva za primjenu Zakona osigurana su u Državnom proračunu RH."

"Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, ublažiti uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu, poboljšati socioekonomski položaj korisnika uvođenjem novih prava. Također, omogućit će se članovima obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu koji još nisu proglašeni umrlim ostvarivanje prava po ovom zakonu“, rekoše nam u Ministarstvu branitelja.

Kad je Matić predlagao isti zakon, Medved je bio među 'šatorašima'

Postoji, međutim, jedna zanimljiva kvaka oko ovog zakona koja zorno pokazuje odnose na političkoj sceni. Naime, u vrijeme vlade lijevog centra premijera Zoran Mialnovića, tadašnji ministar branitelja Predrag Fred Matić 2014. i 2015. godine predlagao je gotovo identičan zakon kojim bi određena prava stekli i srpski civili koji su tijekom rata stradali na području tzv. Republike Srpske Krajine. Tada se protiv tog prijedloga digla na noge čitava desnica na čelu s HDZ-om (kojemu je šef bio Tomislav Karamarko) skupa s braniteljskim udrugama tvrdeći da se pokušavaju izjednačiti žrtva i agresor.

Matićevo ministarstvo pod pritiscima je odustalo od tog zakona. Sada je, pak, isti zakon iznijelo Ministarstvo branitelja na čelu s Tomom Medvedom koji je onomad bio jedan od doduše manje eksponiranih, ali prisutnih i aktivnih sudionika prosvjeda pripadnika nekih braniteljskih udruga (tzv. šatoraša) u Savskoj 66. Medvedovo ministarstvo u jučerašnjem priopćenju nakon izglasanog zakona zahvaliloje, među ostalima, i "udrugama hrvatskih branitelja što su prepoznali važnost ovoga Zakona i podržali ga".

Matić: 'Lijepo' mi je gledati Medveda u mojoj ulozi

Što misli o tom 'kopernikanskom obratu' i donošenju zakona, upitali smo bivšeg ministra branitelja Predraga Matića.

"Podržavam donošenje tog zakona jer su civilne žrtve bile najveće žrtve svakog rata u povijesti pa tako i ovog našeg Domovinskog. A ono što je pomalo gadljivo jest što je taj zakon 99 posto isti kao onaj koji sam ja predlagao 2014. i 2015. godine. No, tada sam ja izjednačavao žrtvu i agresora i bio mrzitelj svega hrvatskog. Bio sam onda kao moj prijatelj Ćipe sada – izdajnik i cinker. Stoga je danas "lijepo" gledati Medveda u mojoj ulozi, a ove Škorine u njegovoj ulozi prije sedam godina. Medved sada brani ono što je tada napadao, a budući da birači HDZ-a imaju pamćenje zlatne ribice, on sada ispada heroj. On taj zakon tumači kao da čita moje riječi, moje intervjue koje sam tada davao", kazao nam je Matić.

Dodaje kako je i on prije sedam godina uvjeravao da pripadnici neprijateljskih postrojbi neće dobiti ikakva prava.

"Jedino ne bih volio da se ne pravi razlika između članova obitelji, slikovito rečeno - između Jove četnika i malog Jovice, njegovog sina. Ako je Jovo poginuo kao neprijateljski vojnik, onda Jovica nema prava. Ali ako je Jovica izgubio nogu u ratu, onda bez obzira na to što mu je otac bio četnik, Jovica treba imati sva prava jer je naš državljanin i nije kriv za nedjela svoga oca“, pojasnio je Matić.