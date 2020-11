HDZ BIRA NOVA VODSTVA NA LOKALNOJ RAZINI; Plenković nakon glasanja: ‘Kuščević još nije za ništa kriv, ima se pravo kandidirati’

Ništa ne očekujem. Očekujem da raspravimo o pet ili šest točaka koje smo dogovorili, nakon čega će ići priopćenje za medije, rekao je Plenković o sastanku s Milanovićem, dodavši da se prostorije za sastanak već provjetravaju

Andrej Plenković, predsjednik Vlade i HDZ-a glasao je na izborima HDZ-a za nova vodstva općinskih, gradskih i županijskih organizacija te HDZ-a Grada Zagreba.

“Svatko tko se želio kandidirati, mogao se kandidirati. Tko god je htio biti kandidat, mogao je biti, nikakvih odgovaranja kandidata nije bilo”, rekao je Plenković, kazavši da ni iz vrha stranke nije bilo pritiska prema pojedinim kandidatima, javlja N1.

‘Stranka ide u pomlađivanje’

Upitan za Marija Banožića na čelu vukovarsko-srijemskog HDZ-a, Plenković je rekao da je Banožić ministar te da ima njegovo povjerenje te sve kvalifikacije za dužnost za koju se kandidira.

“Stranka ide u pomlađivanje, u četiri čelne organizacije bit će mladi ljudi”, rekao je Plenković.

Upitan za komentar na činjenicu da se kandidirao bivši ministar uprave i bivši politički tajnik stranke, Lovro Kuščević, koji je opterećen istragama zbog sumnje u malverzacije sa zemljištima i izmjenama prostornih planova na otoku Braču, Plenković je rekao da je on bio jedini kandidat.

“Koliko sam ja shvatio, Lovro je dolje jedini kandidat, i to na poticaj članstva. Nije on za ništa još kriv i ima sva prava da se kandidira”, rekao je Plenković i dodao: ‘Očito ima podršku u Nerežišćima. Ako se nije nitko drugi htio kandidirati, nego on, to je sve’.

O sastanku s Milanovićem: Prostorije se već provjetravaju

Za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost s predsjednikom Zoranom Milanovićem, Plenković kaže da će se on odviti sukladno uobičajenom i dogovorenom dnevnom redu te da će trajati dva ili tri sata.

“Ništa ne očekujem. Očekujem da raspravimo o pet ili šest točaka koje smo dogovorili, nakon čega će ići priopćenje za medije”, rekao je Plenković, dodavši da se prostorije za sastanak već provjetravaju.