HASANBEGOVIĆ SE OGLASIO O SVOJOJ SURADNJI S PUPOVCEM: ‘Mi imamo nešto što nigdje ne postoji, cilj mi je to korjenito promijeniti’

Ističe da sve odluke u državi trebaju donositi nadležni – Vlada, resorni ministri i parlament u smislu donošenja zakona

Zlatko Hasanbegović, koji je na posljednjim izborima bio na listi Domovinskog pokreta, u Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađivat će s Miloradom Pupovcem kojeg je i ranije otvoreno kritizirao.

“Poznato je hrvatskoj javnosti da sam jedan od većih kritičara tog koncepta političkog predstavljanja etničkih zajednica u Saboru, a predmet mog interesa je etnobiznis, redistribucija novca poreznih obveznika na neprihvatljiv način. Nema tu osobnih odnosa, g. Pupovac je u svojstvu saborske većine, ja sam u svojstvu oporbenog zastupnika. Temeljna pitanja, što se naziva ljudskim pravima, nisu prijeporna ni predmet rasprave. Ovdje je problem pitanje zloporabe tih prava i problem sistemske anomalije koja proizlazi iz ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a zatim iz izbornog zakon o pitanju načina kako su predstavljeni u Saboru. Sistemaska anomalija u ovim okolnostima dovodi do toga da pojedini manjinski zastupnici, posebno g. Pupovac i g. Radin nastupaj kao arbitri hrvatske politike i oni koji odlučuju koja je većina podobna, a koja nije, ali naš politički cilj je korjenita promjena izbornog zakonodavstva u kojem ovaj oblik, koji nigdje ne postoji, treba promijeniti”, rekao je Hasanbegović za N1.

‘Stožer djeluje u ustavnopravnom vakuumu’

Komentirajući na koncu prijepore na relaciji Pantovčak – Banski dvori, rekao je da ga osobno ne zanima estrada. Blisko mu je mišljenje Zorana Milanovića o Nacionalnom stožeru:

“Jasno je da Stožer djeluje u vrsti ustavnopravnog vakuuma, da se pretvorio u parapolitičko tijelo, imamo niz kontradiktornih odluka, nejasnih kriterija, ali da ne licitiram s tim, moje načelno stajalište da je ovaj Stožer u ovom obliku nepotreban.”

“Nema stručnjaka, epidemiologa i sličnih. Oni mogu savjetovati, ali ne može ravnatelja HZJZ-a odlučivati hoće li ili neće početi školska godina. On može savjetovati resornog ministra, ali sve odluke treba donositi Vlada, ministri i parlament. Nije potrebna estradizaicja ni nadmetanje tko je veći stručnjak. Ministru zdravstva za donošenje odluka iz njegove nadležnosti ne treba Stožer, može imati savjetničko tijelo, a tko će biti član tog tijela, to javnost ne mora ni znati jer on mora preuzeti odgovornost i donositi odluke”, zaključio je Hasanbegović.